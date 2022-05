États-Unis: la NRA tient sa convention annuelle à Houston trois jours après la tuerie d'Uvalde

Alors que la NRA tient son assemblée annuelle ce week-end, l’énième tuerie de l’école primaire d’Uvalde, le 24 mai, remet en lumière la paralysie politique sur la question du contrôle des armes à feu, qui a toujours empêché l'adoption d'une loi restrictive au niveau fédéral.

Publicité Lire la suite

La National Rifle Association (NRA) tient son assemblée annuelle ce week-end. Hasard du calendrier, c’est à Houston, au Texas, que le puissant lobby pro-armes se réunit, à quelques heures de route de l’école primaire d’Uvalde, où un jeune homme de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignantes le 24 mai dernier.

Une foule d’amateurs d’armes à feu, des hommes blancs pour la plupart, se sont réunis ce vendredi autour du centre des Congrès, constate notre correspondant au Texas, Thomas Harms, tandis qu’à l'extérieur du bâtiment, des manifestants se sont rassemblés avec des pancartes appelant à l'interdiction des fusils d'assaut ou demandant d’« arrêter de tuer des enfants ». Interrogé par notre journaliste, un jeune père lui affirme que les manifestants « n’ont rien compris », croyant de « fausses informations relayées par de faux médias ».

Les sympathisants de la NRA étaient déjà, ce vendredi, une dizaine ou une vingtaine de milliers à s’être réunis à Houston. 50 000 au total sont attendus pour ce week-end. Face à eux, un petit millier de manifestants. Plusieurs intervenants ont déjà annulé leur venue au Congrès, comme le gouverneur républicain Greg Abbott et son adjoint Dan Patrick. Ne restent plus, aux côtés de Donald Trump, que le sénateur conservateur de l'État Ted Cruz et le procureur général Ted Paxton. Du côté des opposants à la NRA, c’est le Démocrate Beto O'Rourke, ancien élu d’El Paso qui a également connu une fusillade similaire en 2019, qui est attendu à la tribune.

Les maigres espoirs d’un consensus entre Démocrates et Républicains

Un petit groupe de sénateurs républicains et démocrates se sont par ailleurs réunis en urgence, espérant trouver un compromis pour faire avancer la législation. Les discussions doivent se prolonger malgré le long week-end férié. Le sénateur du Kentucky Mitch McConnell, président des Républicains au Sénat, s’est personnellement engagé en demandant au Texan John Cornyn d’œuvrer à un compromis avec les Démocrates. Les deux partis pourraient se mettre d’accord sur un point : encourager les États à adopter des lois dites « red flag » ou « signal d’alarme », qui permettent aux forces de l’ordre et aux juges d’empêcher des personnes présentant un danger de garder leurs armes. Encourager, aussi, les contrôles avant les achats d’armes.

Pour qu’un texte passe au Sénat, il faut que 10 élus républicains joignent leur voix à celles des Démocrates. Dix-neuf États ont déjà une loi « signal d’alarme », mais ce n’est pas une panacée, estime le Républicain Cornyn. La fusillade raciste de Buffalo, qui a fait 10 morts le 14 mai, a d'ailleurs eu lieu dans l’État de New York, qui a l’une des législations les plus strictes sur le contrôle des armes à feu, souligne un autre sénateur républicain.

L'adoption d'un texte au niveau fédéral serait une avancée, mais les partisans du contrôle des armes ne se font pas d'illusions. Pas plus tard que ce vendredi, les sénateurs républicains ont bloqué une loi visant à renforcer au niveau fédéral la lutte contre le terrorisme intérieur, et notamment le contrôle des armes à feu.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne