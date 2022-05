Bolivie: des traces archéologiques de colonies anciennes découvertes en Amazonie

Grâce à une technologie de pointe, le LIDAR, des archéologues viennent de révéler l’existence de colonies très peuplées au cœur de l’Amazonie, il y a plusieurs siècles. Si les scientifiques ne peuvent pas encore déterminer avec précision combien d’habitants y vivaient, cette découverte contrecarre les thèses qui, jusqu’ici, évoquaient de petites sociétés nomades.

Avec notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

Grâce à un scanner laser aéroporté, toute une équipe d’archéologues a pu cartographier avec précision une zone en pleine Amazonie bolivienne, et ce malgré la végétation très dense. Les deux sites étudiés appartenaient à la culture Casarabe, qui a vécu en Amazonie du Vème siècle après J.C. jusqu’à l’arrivée des Espagnols au XVème siècle.

Cette civilisation était déjà connue, mais grâce à cette cartographie 3D, on en sait un peu plus sur l’ampleur de cette colonie. « Ici, on ne parle pas d’un site archéologique séparé d’un autre, explique Carla Jaimes Betancourt, l’une des archéologues de l’étude. Non, on parle de véritables villes tropicales, qui nous apprennent beaucoup. Les populations se sont développées et ont géré leurs ressources non pas contre la nature hostile mais plutôt en harmonie avec elle. »

Des pyramides, des systèmes d’irrigation, des routes, des places… Cette étude viendrait invalider ce qui se croyait jusqu’à présent : que les cultures amazoniennes préhispaniques étaient peu peuplées, se déplaçaient beaucoup et n’avaient pas construit d’infrastructures aussi développées. Mais le temps presse, car l’agriculture intensive dans la région détruit déjà, quotidiennement, les vestiges archéologiques.

