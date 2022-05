Colombie: maintenir ou non l'exploration pétrolière, un enjeu de la campagne présidentielle

Pour la première fois, c'est un candidat de gauche, Gustavo Petro, qui pourrait bien remporter le scrutin présidentiel en Colombie. La campagne est marquée par l'opposition des deux principaux candidats sur le volet économique, avec une question centrale: faut-il maintenir ou non l'exploration pétrolière ?

Le secteur des hydrocarbures n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant l'épidémie en Colombie, mais il est crucial pour son économie car il représente un tiers de ses revenus d'exportation, et un cinquième des ressources de l'État. Le président sortant Ivàn Duque n'a cessé d'appeler à accélérer encore l'exploitation de pétrole et de gaz, et plus encore depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Les sanctions visant la Russie ouvrant, croit-il, des perspectives nouvelles à la Colombie.

Le candidat de gauche, Gustavo Petro, favori de ces élections, ne l'entend pas de cette oreille. Lui veut tourner la page des énergies fossiles, empêcher toute nouvelle exploration pétrolière et interdire l'extraction de charbon dont le pays est aussi un grand producteur. Par conviction écologiste, et aussi parce qu'il ne veut pas que son pays tombe dans le même « piège » que le Venezuela voisin, au premier retournement des marchés.

Tout en honorant les contrats en cours, il promet donc de faire prendre le chemin des énergies renouvelables à son pays. Voilà pourquoi les professionnels du pétrole et du charbon le vouent aux gémonies. Ils choisissent de soutenir le candidat rival, le conservateur Federico Gutiérrez, qui lui veut renforcer le modèle extractiviste afin de tirer profit des réserves de pétrole du pays, estimées à 1,8 milliard de barils.

