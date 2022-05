États-Unis: fin du procès très médiatisé de Johnny Depp contre Amber Heard pour diffamation

Aux États-Unis, le verdict est attendu dans le procès en diffamation intenté par Johnny Depp à l'encontre de son ex-femme, Amber Heard. Les délibérations devraient se poursuivre mardi. En cause, une interview de l’actrice publiée dans le Washington Post en 2018 dans laquelle elle se disait victime de violences conjugales, sans citer nommément son ex-compagnon.

Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Le procès filmé et ultra-médiatisé a tenu en haleine des millions de spectateurs durant plus de six semaines. Et durant tout ce temps, on était bien loin des paillettes et du glamour auxquels Johnny Depp et Amber Heard sont habitués. Devant le juge et les caméras, les deux célébrités se sont mutuellement écharpées: déballage d’un couple toxique, récits d’anecdotes sordides et accusations mutuelles de violences.

La vedette de la saga de Pirates des Caraïbes accuse Amber Heard d'avoir détruit sa carrière, sa réputation en se présentant comme victime de violences conjugales. L’avocat de l’acteur a répété vendredi que rien ne corrobore ces accusations et qu’au contraire, c’est Johnny Depp qui était victime de violences. L’acteur réclame ainsi 50 millions de dollars en dommages et intérêts. Amber Heard, a contre-attaqué et demande le double. Selon elle, cette plainte « futile » prolonge « les abus et le harcèlement » que lui a fait subir Johnny Depp.

Amber Heard, humiliée et moquée sur les réseaux sociaux

C’est parole contre parole et les sept jurés devront se prononcer et décider s’il y a eu diffamation ou pas. Mais au tribunal des réseaux sociaux, Amber Heard a déjà été condamnée. L’actrice est la cible des fans de Johnny Depp, elle est humiliée, moquée, salie et même menacée de mort. Une campagne qui, selon les défenseurs des droits des femmes, pourrait dissuader de futures victimes de violences de porter plainte contre des hommes puissants ou célèbres.

La vie d'Amber Heard « est devenue un enfer » depuis le début du procès, a affirmé son avocate, Elaine Bredehoft, lors de cette ultime journée de débats devant le tribunal de Fairfax, près de Washington. Elle a demandé aux jurés, cinq hommes et deux femmes, de rejeter la plainte de Johnny Depp pour la « laisser poursuivre sa vie et élever son enfant ».

Si le jury décide qu'« Amber a subi ne serait-ce qu'une seule agression, elle gagne », a souligné un de ses avocats, Ben Rottenborn, après avoir énuméré les nombreuses disputes du couple, dont certaines ont, selon l'actrice, dégénéré en violences.

(avec AFP)

