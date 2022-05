Brésil: pluies et glissements de terrain meurtriers dans le nord-est du pays

Au Brésil, des pluies torrentielles frappent depuis mardi la région de Recife, dans le nord-est. 44 personnes au moins ont été tuées par les inondations et dans les glissements de terrain. 56 sont portées disparues. Plus de 1 300 personnes ont perdu leurs foyers.

Des maisons en train de s’effondrer sous la pression de torrents de boue, en fond sonore les cris d’horreurs de ceux qui filment la scène. La vidéo qu’a posté sur son site le groupe de presse O Globo donne une idée de la violence de ces glissements de terrain.

On voit aussi, ensuite, des chaînes d’habitants se passer de mains en main des sceaux de gravats et de boue pour tenter de déblayer, et trouver des survivants sous les décombres… Il faut faire vite, de fortes pluies sont encore prévues ces prochains jours. Et la Défense civile a conseillé à la population de ne pas marcher dans les zones inondées et de ne pas quitter leurs maisons.

État d'urgence dans 13 villes

Le président Jair Bolsonaro a lui annoncé le déploiement des troupes du ministère de la Défense pour aider les opérations de secours et porter assistance aux familles sinistrées. L’état d’urgence a été proclamé dans 13 municipalités, et l’équivalent de 500 000 euros vont être débloqué pour les deux villes qui sont dans les situations les plus critiques.

Depuis un an, des centaines de Brésiliens ont péri dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies : rien que pour la ville de Petropolis en février dernier, le bilan était de 230 morts.

