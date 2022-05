La Colombie se choisit un président dans un contexte agité

Six ans après la signature d’un accord de paix historique avec la guérilla des Farc, un candidat de gauche Gustavo Petro arrive en tête des sondages pour le premier tour et pourrait remporter le deuxième. Le candidat de droite Federico Gutierrez et l'outsider millionnaire Rodolfo Hernandez se disputent la deuxième place.

Près de 39 millions d'électeurs sont attendus dans 12.000 bureaux de vote, où ils auront le choix entre six candidats, pour désigner un remplaçant à l'impopulaire président conservateur sortant Ivan Duque, qui ne peut pas se représenter. Le scrutin se déroule dans un climat de vives tensions politiques, après quatre années sans grande réforme de fond marquées par la pandémie, une forte récession, des manifestations massives dans les villes et une aggravation de la violence des groupes armés dans les campagnes.

Des campagnes abandonnées aux trafiquants de drogue

Premier enjeu de cette élection, décrypte notre correspondante à Bogota, Marie-Ève Detoeuf, cet accord de paix signé en 2016. L’État jusqu'à présent n’a pas tenu ses promesses, notamment en matière de réforme agraire.

Deuxième enjeu, étroitement lié au premier, la violence qui est repartie à la hausse dans les campagnes. Des groupes armés se reconstituent, qui vivent tous du trafic de drogue.

Ainsi, dans le village de Corinto, le visiteur est prévenu par des graffitis sur les murs des maisons : « baisse ta vitre ou tu te prends une balle ». Ici, les dissidents des Farc contrôlent la zone. Et ils veulent savoir qui arrive.

Comme le gouvernement n’a pas proposé, tel que c’était prévu dans les accords, des subventions à des cultures alternatives, les gens ont été obligé de se mettre aux cultures illicites... Les zones rurales, victimes des groupes armés Stefanie Schüler

Que va faire le prochain gouvernement pour pacifier le pays ? Il n’y a pas de solutions faciles. La pandémie a creusé la brèche déjà très grande entre riches et pauvres. Et elle a vidé les caisses de l’État.

Le choix de la continuité ou du changement

Les manifestations de l’année dernière disent qu’il y a urgence. Tous les candidats ont promis des politiques sociales, mais la question est de savoir comment les financer. La droite veut attirer les investissements, notamment dans le secteur des hydrocarbures. La gauche veut une ambitieuse réforme fiscale, la promesse de jouer la carte de la transition énergétique qui suppose d’arrêter à terme d’exploiter le pétrole et le charbon du pays. C’est dire si le modèle de développement est aussi en jeu dans ce scrutin.

« Il y a deux camps qui s’affrontent : celui des forces de la continuité et celui des forces du changement, résume Sergio Guzman. Il dirige le cabinet de conseil colombien Columbia Risk Analysis, à Bogota. Federico Gutierrez, le candidat de la droite, représente la continuité. Il veut maintenir le système économique et la relation très étroite avec les forces de l’ordre et les forces armées. Et il veut poursuivre la lutte contre le trafic de drogue de la même façon qu’elle existe actuellement. »

Du côté du changement, le politologue classe Rodolfo Hernandez. « Lui aussi est un candidat de droite. Mais il prône un changement en faisant de la lutte contre corruption l’axe central. Il ne prétend pas vouloir changer l'économie colombienne. Ce qu’il veut changer, c'est la façon dont le pays est géré politiquement. »

Troisième personnage, côté changement : Gustavo Petro, le candidat de gauche qui dirige une coalition appelée Pacte historique. « Son objectif n'est pas seulement de changer la classe politique du pays pour que les élus soient plus représentatifs de la grande diversité des citoyens, mais aussi de changer de manière significative l'économie, la sécurité et les relations entre les différentes couches sociales que nous avons ici », analyse le spécialiste. Pour la première fois dans l’histoire du pays, un candidat de gauche est le mieux placer pour remporter l’élection présidentielle. Gustavo Petro, ancien guérillero, ancien maire de Bogota et ancien sénateur, fait la course en tête dans les sondages.

Risques de fraudes et de violences

La campagne a été marquée par des menaces contre cet économiste de 62 ans et sa colistière, l’Afro-Colombienne Francia Marquez. Les tensions dans le pays sont vives et le risque de fraudes et d’irrégularités est réel, observe l'envoyée spéciale de RFI Stefanie Schüler. Ces derniers jours ont montré un « niveau élevé de violence et de désinformation (...) sur les réseaux sociaux et les médias », s'est alarmé la Mission d'observation électorale (MOE), une coalition d'ONG.

Diego Carvajal est étudiant à Cali s’apprête à voter ce dimanche pour Gustavo Petro. « Beaucoup de gens votent, mais ces votes ne seront pas tous pris en compte. Si le vote ne convient pas à ceux au pouvoir, il va disparaître, déclaré invalide ou mal comptabilisé. » Diego ne fait pas confiance au système électoral.

Autre problème récurrent : l’achat de votes. Gilberto Muñoz Coronado, ancien maire de Corinto dans le département du Cauca. « Les partis traditionnels donnent de l’argent, surtout aux leaders communautaires pour qu’eux ensuite achètent les votes des électeurs. Il y en a qui vivent de ça. À chaque élection ils négocient. »

En outre, l’accès aux urnes n’est pas garanti pour l’ensemble de la population colombienne. « De nombreux groupes armés cherchent à empêcher les électeurs de se rendre aux urnes en les menaçant directement ou en créant un climat de violence le jour du scrutin. Selon la Mission de l’observation électorale, le risque de violences et de fraudes est très élevé pour cette élection. C’est une réelle menace pour la démocratie », explique le politologue Sergio Guzman. Selon l'ombudsman colombien, le scrutin est à risque dans au moins 300 municipalités, dans 27 sur 32 départements. Pour Guzman, la faible participation aux dernières élections présidentielles, qui dépassait rarement les 55%, est un signal d’alarme : de nombreux Colombiens ne croient plus dans le processus démocratique.

« Tout est prêt », affirme de son côté le Registre national, en charge de l'organisation du scrutin, qui aura lieu de 8h à 16h locales. Le gouvernement a déployé 220 000 policiers et militaires supplémentaires dans tout le pays, soit au total 300 000 hommes qui seront en charge de la sécuriser le vote, encadré par 690 000 assesseurs.

