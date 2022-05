Présidentielle en Colombie: une élection sous haute tension, des votes dans le calme

On vote en Colombie pour le premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin jugé historique parce que tous les sondages donnent le candidat de gauche en tête du premier tour. Il s’agit d’une première pour ce pays de tous temps gouvernés à droite. Près de 3 000 observateurs internationaux ont été dépêches pour cette élection sous tension

Pour le moment, la journée se déroule dans le calme dans l’ensemble du pays. À Bogota, le candidat de gauche Gustavo Petro, a voté en famille, dans son bureau de vote habituel qui se trouve dans un quartier populaire du sud de la ville.

La sécurité du candidat, qui se déplace avec des voitures blindées suivies d’une ambulance, a encore été renforcée. Un hélicoptère et un drone tournait dans le ciel au-dessus du bureau de vote. Des policiers armés jusqu’aux dents le protégeaient avec des boucliers pare-balles quand il est descendu de sa voiture. Ce déploiement de sécurité dit l’importance de scrutin historique et la tension. Mais l’atmosphère dans la petite foule qui attendait en scandant « Petro, le peuple est avec toi » était joyeuse malgré la pluie, rapporte notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf.

« Il y a des fortes attentes, surtout après la pandémie »

Au centre historique de Bogota, Wilson Metizo a été parmi les premiers à faire la queue pour voter ce dimanche matin. Pour cet enseignant de 52 ans, la Colombie vit un jour historique. « Nous pouvons choisir aujourd’hui de poursuivre la façon dont le pays est gouverné ou de choisir un autre type de gouvernement avec d’autres propositions », dit-il, interrogé par nos envoyés spéciaux, Stefanie Schüler et Gabriela Proenza.

Carina Ruiz s’attend à une participation élevée. « Il y a des fortes attentes, surtout après la pandémie. Les gens attendent des changements de politique et aussi économiques. C’est un secret pour personne que la Colombie est très polarisée. » Qu’attend-t-elle du nouveau président ? « Qu’il mette fin aux inégalités ».

Omar Mendez est artiste peintre. Il s’inquiète pour les jours à venir. « Je crois que la droite a certes toujours été au pouvoir, mais qu’aujourd’hui la gauche va tirer son épingle du jeu. Enfin j’espère, on verra bien, rigole-t-il. Ça fait longtemps que le pays est sous tension à cause des violences. Et tout ça parce que la droite ne veut pas céder le pouvoir à la gauche. Alors si la gauche gagne, je pense qu’il va y avoir énormément de conflit. Même des conflits très forts. La situation est assez tendue. »

Les électeurs de Petro ont encore du mal à croire qu’une victoire est possible. Ils ont très peur d’une fraude électorale. Lors des législatives en mars dernier, il y eu de gros problèmes au moment du dépouillement des voix. La tension est vive. Et il faut espérer que ce soir les résultats tombent rapidement. Les bureaux de vote fermeront à 16 heures, heure locale. Les résultats de ce premier tour de la présidentielle colombienne sont attendus dans la soirée.

