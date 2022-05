À la Une: en Colombie, deux candidats du changement au second tour de la présidentielle

Le candidat à la présidentielle, Gustavo Petro, au centre avec sa colistière Francia Marquez, à droite et des membres de la coalition Pacte historique, se tiennent devant des partisans le soir des élections à Bogota, en Colombie, le dimanche 29 mai 2022.

Ils sont l’expression d’une soif de changement de la société colombienne. À l’issue du premier tour de la présidentielle qui s’est déroulé ce dimanche, le candidat de gauche Gustavo Petro s’apprête à faire face au candidat indépendant Rodolfo Hernandez. Tous deux à leur manière ont promis le changement à leurs électeurs.

Gustavo Petro est arrivé en tête ce dimanche avec 40% des voix. L’ancien maire de Bogota de 62 ans est également un ancien guérillero d’extrême gauche devenu aujourd’hui socio-démocrate. Après avoir lutté contre l’État par les armes dans sa jeunesse, il prétend aujourd’hui instaurer le changement par la voie démocratique. S’il est arrivé avec 12 points d’avance devant son concurrent Rodolfo Hernandez, le second tour est loin d’être joué d’avance. Ce dernier s’est imposé comme le seul candidat à droite capable de faire barrage à la gauche. Comparé par certains à Trump, par d’autres à Bolsonaro, il mise lui aussi sur l’étiquette du changement. Le conservateur Federico Gutierrez, candidat du président sortant Ivan Duque, arrivé troisième ce dimanche, a d’ores et déjà appelé à voter pour Rodolfo Hernandez.

« Le couple Petro-Hernandez est un message de rejet de la vieille classe politique », pour El Espectador qui met en avant la victoire de deux candidats anti-système. « Les deux candidats partent de zéro dans la bataille pour le changement », titre de son côté El Tiempo. Pour le quotidien, Gustavo Petro ne doit pas prendre la large avance au premier tour comme un signe de victoire au deuxième tour, les deux candidats vont devoir partir à la récolte des voix des partis traditionnels. Pour el Colombiano, les électeurs devront maintenant choisir « entre deux populismes », deux candidats qui, selon le quotidien, ont capitalisé sur des propositions au buzz facile, mais très difficile à mettre en pratique.

Brésil : tirer les leçons des inondations

Dans la région de Recife, les recherches se poursuivent pour retrouver les victimes des inondations. Les pluies torrentielles qui s’abattent depuis mardi ont causé des glissements de terrain. Les rivières ont débordé et des torrents de boue ont tout emporté sur leur passage.

Il reste encore plus d’une cinquantaine de disparus. Le nombre de morts est aujourd’hui monté à 84, selon La Folha. Le chaos qui règne dans la région du nord-est du pays a poussé le gouverneur de Pernambuco à décréter l’état d’urgence cette nuit. 4 000 personnes sont également privées de foyer. O Globo met en avant ce qu’il présente comme les causes du drame : des défauts d’aménagement urbain et le manque de réactivité des autorités.

Le média national s’appuie sur l’analyse de plusieurs spécialistes du changement climatique et de gestion de crise. Il rappelle également que Recife est selon les Nations unies, la 16e ville au monde la plus menacée par l’avancée du niveau de la mer. Il est donc temps de réagir en réfléchissant une réorganisation urbaine en profondeur dans tout le pays, selon le professeur Gustavo Cunha Mello. Le Brésil est fait de montagne et de fleuves, il faut donc mettre en place une politique de logement en déplaçant les personnes habitant dans des zones à risques. La majorité des victimes de ce week-end se trouvaient en effet dans un bidonville ravagé par un glissement de terrain.

Selon les tous les spécialistes cités par O Globo, il faut également mettre en place des plans d’urgences adéquats. Les victimes des inondations actuelles se sont plaintes du retard dans l’intervention des secours. En février dernier, 233 personnes avaient été tuées dans une tragédie similaire dans l’État de Rio de Janeiro.

Le président Jair Bolsonaro à Recife ce lundi

Le président Jair Bolsonaro est à Recife ce lundi avec pour but, selon ses mots sur Twitter, de « se rendre compte de la tragédie ». Au-delà de son devoir de chef d’État face à la crise, il est difficile d’oublier qu’il est également candidat à sa propre réélection en octobre prochain. Le Nordeste est une région particulièrement stratégique acquise à son principal concurrent, l’ancien président de gauche Lula.

O Globo choisit d’ailleurs de mettre en avant aujourd’hui à côté de l’article sur la mauvaise gestion des inondations, une enquête sur les envois de fonds publics dits « secret » vers le Nordeste. Il fait référence à la possibilité donnée au gouvernement d’attribuer des fonds publics à certaines régions en urgence, sans passer par le processus habituel de vote. Ces fonds qui existent depuis 2020 sont censés permettre de corriger des erreurs de répartitions de budgets, ils sont en réalité dénoncés comme un moyen d’acheter des votes.

Le gouvernement de Bolsonaro a choisi de consacrer 42% de cette enveloppe à la région Nordeste. Même s’il n’arrivera peut-être pas à dépasser son concurrent dans la région, affaiblir sa base électorale et gagner des électeurs centristes pourraient permettre à Jair Bolsonaro de remonter dans les sondages. Pour l'heure, comme le rappelle O Globo, Lula est en tête avec 43% des intentions de vote, particulièrement dans le Nordeste contre 26% pour Bolsonaro.

