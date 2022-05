Présidentielle en Colombie: Gustavo Petro largement en tête, Rodolfo Hernandez crée la surprise

L'opposant Gustavo Petro est arrivé largement en tête du premier tour dimanche de l'élection présidentielle en Colombie. Il affrontera au second tour le 19 juin un candidat indépendant, le millionnaire Rodolfo Hernandez, qui n'était qu'en troisième position dans les sondages.

Les résultats sont tombés très vite. Favori des sondages durant toute la campagne, le sénateur Petro, un ex-guérillero converti à la social-démocratie, économiste et ancien maire de Bogota, a obtenu 40,32% des voix, selon les résultats officiels portant sur 99% des bulletins dépouillés.

Surprise de ce scrutin, Rodolfo Hernandez se hisse au second tour avec 28,20% des voix. Ex-maire de la ville de Bucaramanga (nord) et homme d'affaires aux déclarations souvent outrancières ou excentriques, est surnommé par la presse locale le Trump colombien. Il y a encore deux semaines, il était à peine à 10% des intentions de vote.

Déception à droite...

Il devance de près de quatre points le candidat conservateur Federico Gutierrez (23,87%), qui prônait la continuité du système socio-économique existant, est relayé à la troisième place. Son élimination de cette élection surprise marque une défaite inédite de la droite traditionnelle colombienne. Pour les électeurs de Federico Gutierrez, dit Fico, c'était un coup de massue, selon notre correspondante à Bogotá, Marie-Eve Detoeuf. Fico avait le soutien de tous les partis de droite et celui du président en place Ivan Duque. Ses électeurs dimanche soir étaient venus l’applaudir et exprime maintenant leur rage et leur peur.

Leur première réaction a été dirigée contre Gustavo Petro, plus que contre Rodolfo Hernandez qui est un politicien complètement atypique. Un millionnaire qui a fait fortune dans la construction de logement sociaux et qui s’est présenté sans parti et pratiquement sans programme.

Il passe son temps à dénoncer les corrompus qui sont au pouvoir et il ne dit que ça. « C’est un dingue », disent certains électeurs de Federico Gutierrez. Mais Rodolfo Hernandez a le grand mérite de ne pas être de gauche. Interrogés sur leur vote pour le second tour, tous les partisans annoncent déjà qu’ils voteront pour Rodolfo Hernandez, le dingue.

... et à gauche

Au QG de Gustavo Petro, on tente tant bien que mal de cacher sa déception, affirme notre envoyée spéciale à Bogotá, Stefanie Schuler. Elle est pourtant immense. Le candidat de gauche arrive certes en tête au second tour, mais son score est largement en dessous de ce que beaucoup avait espéré. Et pour les soutiens de l’ex-guérilléro et ex-sénateur, c'est le pire scénario pour le second tour qui se profile à l’horizon avec Rodolfo Hernandez, l’outsider millionnaire qui va lui faire face.

Ces résultats montrent qu’une large majorité des Colombiens ont en effet choisi le changement puisqu'aussi bien Gustavo Petro que Rodolfo Hernandez ont promis une rupture radicale avec le système politique actuel.

Mais le candidat de gauche est désormais en grande difficulté. Puisque le populiste Rodolfo Hernandez réunira derrière sa candidature pour le second tour certainement les voix des conservateurs. De son côté, Gustavo Petro ne semble pas bénéficier d’une réserve de voix suffisamment grande, à moins de réussir de mobiliser de façon encore beaucoup plus massive les électeurs des classes défavorisées.

