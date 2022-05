À la Une: un mémorial pour les victimes des armes à feu?

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Une semaine après la fusillade dans une école d’Uvalde, la petite ville texane enterre ce mardi 31 mai les premières victimes de cette tuerie. Les États-Unis ont été bouleversés par ce drame qui se produit pourtant presque tous les jours, comme le rappelle le Washington Post. Depuis la fusillade d’Uvalde mardi dernier, au moins 15 tueries de masse ont eu lieu à travers le pays, écrit le journal. Le FBI définit une tuerie de masse comme un assassinat simultané d’au moins quatre personnes.

Selon le Washington Post, la plupart de ses fusillades ne font pas les gros titres de la presse nationale et sont traitées uniquement par les médias locaux. Le Los Angeles Times pour sa part propose la mise en place d’un jour national d’hommages aux victimes des tueries masse, à l’instar du « Memorial Day » qui honore la mémoire des soldats américains morts au combat. Rien qu’en 2020, précise le journal, plus de 45 000 Américains ont été tués par des armes à feu, soit presque autant que de soldats américains tombés pendant la guerre du Vietnam. Et le Los Angeles Times de conclure : « Nous avons besoin d’un mémorial pour rendre hommage aux victimes des armes à feu, nous avons besoin que leurs noms soient gravés devant nos yeux afin de nous rappeler la nécessité de combattre l’ennemi qui se trouve parmi nous ».

Le Canada veut durcir la législation sur le port d’armes

Au Canada, contrairement aux États-Unis, le gouvernement a décidé d’agir face à la violence liée aux armes. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé vouloir interdire les armes de poing dans son pays. Le journal Le Devoir relève que « le gouvernement Trudeau va beaucoup plus loin que sa promesse électorale » en interdisant l’achat, la vente et l’importation d’armes de poing.

Les personnes qui en possèdent déjà peuvent toutefois les garder. Selon la mairesse de Montréal, citée par Le Devoir, le gouvernement devrait aller plus loin, en interdisant tout simplement « une fois pour toutes les armes de poing dans le pays ». Le journal The Globe and Mail de son côté félicite les autorités fédérales pour leur initiative, en les encourageant à combattre également le trafic d’armes en provenance des États-Unis.

Deux filles mineures allemandes disparues au Paraguay

Les autorités paraguayennes l’ont annoncé hier : les recherches des deux Allemandes âgées de 10 et de 11 ans vont s’intensifier. Clara, 10 ans, est entrée au Paraguay avec son père, sa nouvelle épouse et la fille de celle-ci, Lara. Elles ont été aperçues pour la dernière fois en janvier dernier. La mère de Clara a participé hier à une conférence de presse dans la capitale Asunción au cours de laquelle elle a lancé un appel à son ex-mari : « Andreas, je te supplie de me contacter et de mettre fin à cette situation. C’est un cauchemar que nous vivons, ce n’est plus une vie normale ».

Selon le journal El Nacional, le couple n’avait pas l’autorisation de quitter l’Allemagne avec leurs filles respectives. On ignore où ils se trouvent actuellement. Toujours d’après El Nacional, le couple aurait fui l’Allemagne pour vivre au sein d’une communauté antivax au Paraguay. Les autorités n’écartent cependant pas l’hypothèse que les Allemands ont quitté le Paraguay et se sont installés ailleurs dans un pays voisin.

Au Brésil, il est plus facile de se faire élire député quand on est Blanc

C’est une enquête publiée par Folha de São Paulo, à quelques semaines du début officiel de la campagne pour les élections présidentielle et législatives d’octobre prochain. Seulement 3% de députés fédéraux sont d’origine afro-brésilienne. « Au Brésil, un candidat noir a deux fois moins de chances de se faire élire qu’un candidat blanc », souligne le journal, citant le résultat d’une étude sur le racisme dans la vie politique. Et même une fois élu, on peut être victime de racisme au sein même du Congrès national, selon la parlementaire Silvia Cristina. « On m’a déjà interdit d’entrer au Parlement, même avec le badge officiel », a-t-elle expliqué au journal Folha de São Paulo.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne