À la Une: début des funérailles des victimes d’Uvalde

Revue de presse des Amériques

« Un plaidoyer pour célébrer la vie, alors que Uvalde fait face à de nombreuses journées de deuil », titre le New York Times. Le journal reprend les mots du révérend Eduardo Morales, lors des funérailles hier mardi 31 mai d’une des victimes, Amerie Jo Garza : « Nous ne sommes pas ici pour célébrer sa mort. Nous sommes ici pour célébrer sa vie ».

Le Houston Chronicle note que des Américains sont venus de tout le pays pour participer aux « rituels de la douleur et du deuil » à Uvalde. Comme David, venu de loin, de l’Ohio : on ne l’aurait pas cru, écrit le journal, « à la vue du cœur rouge qu’il a peint sur une pelouse d’Uvalde, d’où il voyait passer les corbillards en route vers l’église ».

Enquête et polémiques

Pendant ce temps, l’enquête et les polémiques continuent. « Le récit de ce qui s’est passé et les accusations changent encore alors que l’enquête est noyée par les dysfonctionnements », titre leTexas Tribune, qui écrit : « le chef de la police du district où se trouve l’école a cessé de coopérer avec les enquêteurs de l’État ». C’est lui qui avait choisi d’attendre avant de faire face au tireur. Du coup, le plus grand syndicat de police du Texas appelle les autorités d’Uvalde à coopérer à l’enquête : un « avertissement inhabituel » note le Houston Chronicle.

Le journal se fait aussi l’écho d’une manifestation de plusieurs dizaines d’enseignants à Austin, entre autres devant le QG du sénateur Ted Cruz qui avait affirmé, avec d’autres républicains, que plutôt que de limiter l’accès aux armes, il fallait armer les enseignants : nous sommes là pour enseigner, pas pour nous entraîner au tir, lui ont-ils répondu. « Le monde ne s’arrêtera pas si nous mettons en place de meilleures lois sur les armes », complète le Boston Globe. En tout cas, à en croire le Texas Tribune, « l’histoire suggère que l’attention portée à ces législations se sera estompée avant les élections des midterms, au mois de novembre ».

Dépénalisation en Colombie-Britannique

Une première au Canada : la province de Colombie-Britannique dépénalise la possession de petites quantités de drogue dure « comme la cocaïne, le fentanyl et l’héroïne », écrit le Globe and Mail. Les Canadiens de cette province, âgés de 18 ans et plus pourront, à partir du 31 janvier prochain, transporter jusqu’à 2,5 grammes de ces drogues. Explication de la ministre de la Santé mentale et des Addictions de Colombie-Britannique, citée par The Toronto Star :« La honte et la peur ont empêché les gens d’accéder aux soins dont ils ont besoin, et la peur d’être criminalisés a conduit beaucoup de gens à cacher leur addiction et se droguer seuls, et se droguer seul peut signifier mourir seul ».

Dans la province, plus de 2 000 personnes sont mortes par overdose l’an dernier, rappelle le National Post, malgré l’état d’urgence sanitaire déclaré dès 2016. La plupart des forces de police n’arrêtent déjà plus pour une simple possession. Au Québec, le député Alexandre Boulerice s’est félicité de cette dépénalisation, mais souligne que « des gens meurent partout dans le pays », rapporte Le Devoir. Et il a appelé à une action du gouvernement fédéral.

Dissolutions record d’ONG au Nicaragua

Au Nicaragua, le Parlement dissout l’Académie de la langue et 82 autres ONG. Confidencial parle de « la plus grande dissolution d’annulations d’ONG de l’histoire du Nicaragua », et pointe que ce mardi, il n’y a eu « aucun débat à l’Assemblée », dominée par les partisans du président Ortega. L’argument principal, rappelle Trinchera de la Noticia, c’est que les ONG ne se seraient pas pliées à la législation qui les oblige à s’enregistrer comme « agents de l’étranger », alors qu’elles reçoivent des fonds de pays extérieurs. Ces organisations, souligne Confidencial, s’occupaient de « renforcement de la démocratie, services sociaux, protection de l’enfance, défense des droits des femmes, environnement ». Et de la langue, puisque le Parlement a dans le même élan dissous l’Académie de la langue, fondée en 1928.

Confidencial a fait le compte : depuis 2018, 356 ONG, fondations et associations ont été dissoutes. Trinchera de la Noticia rappelle que la crise que traverse le pays depuis 2018 s’est accentuée depuis la réélection l’an dernier de Daniel Ortega, qui a mis ses principaux adversaires en prison.

Un cinquième juge d’instruction pour l’assassinat de Jovenel Moïse

En Haïti, un cinquième juge d’instruction a été désigné pour le dossier de l’assassinat du président Jovenel Moïse : « Me Walther Wesser Voltaire, plus de 10 mois après l’assassinat », note AlterPresse. « Jusqu’à cette date, quatre juges d’instruction se sont déportés du dossier ou ont été écartés dudit dossier », remarque Le National, qui estime que « depuis la présidence de Jovenel Moïse, la justice haïtienne est quasi dysfonctionnelle ».

Dans son éditorial, Le Nouvelliste affirme que dans cette affaire, « les premiers juges de paix et greffiers ont fait le travail préliminaire », mais « sitôt l’étape du constat et de l’enquête passée, la justice patine. Haïti restera encore longtemps le pays de l’impunité tant que la volonté politique sera absente et que la justice n’aura pas un minimum d’autonomie pour traiter des affaires sensibles, de grosses affaires et des affaires d’État ».

