Etats-Unis: une semaine après la fusillade, Uvalde organise ses premières obsèques

Les premières funérailles après la tuerie dans une école d’Uvalde au Texas qui a fait 21 morts dont 19 enfants la semaine dernière ont eu lieu ce mardi, alors que l’émotion reste vive.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Ce sont deux petites filles âgées de 10 ans dont les obsèques ont été organisées les premières, à l’abri des caméras. D’abord Amerie Jo Garcia. Elle venait de fêter son anniversaire quand elle a été assassinée. Elle voulait devenir professeur d’art, écrit sa famille dans son avis de décès. La deuxième, Maïté Rodriguez rêvait elle de devenir biologiste marine.

Ce mercredi, ce sera au tour de l’enseignante Irma Linda Garci et de son époux décédé deux jours plus tard d’une crise cardiaque. Ils laissent quatre enfants. Des vies fauchées pour les victimes et des vies brisées pour ceux qui leur survivent. Ils continuent à se poser des questions, notamment sur le délai de l’intervention policière et sur ce qui pourrait être fait pour éviter ce genre de tuerie à l’avenir.

A Washington, le président Joe Biden à l’occasion d’une rencontre avec la première ministre néozélandaise dont il a loué les efforts contre la violence, a promis de rencontrer les membres du Congrès pour parler du problème des armes.

Des sénateurs des deux partis démocrates et républicains ont commencé à discuter pour trouver un terrain d’entente, vers des avancées dont chacun sait qu’elles seront limitées. Le drame d’Uvalde aura au moins permis cela, même si 12 autres fusillades de masse ont eu lieu dans le pays pendant le week-end prolongé qui s’est achevé ce lundi.

Les funérailles des 19 enfants et deux enseignantes, morts le 24 mai sous les balles s'étendront jusqu'à la mi-juin.

