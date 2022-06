Les stars de la K-Pop BTS à la Maison Blanche pour dénoncer le racisme

Le groupe sud-coréen BTS a saisi l'occasion mardi d'une invitation par le président américain Joe Biden pour dénoncer le racisme visant les personnes asiatiques.

Les sept stars de la K-Pop sud coréennes ont été reçus à la Maison Blanche par le président américain. Un évènement très suivi à Washington, car le groupe bénéficie d'une renommée et d'une frénésie planétaire portée par des morceaux engagés : la dépression, les dérives du système scolaire, le féminisme, le consumérisme et la lutte contre les discriminations reviennent souvent dans leurs textes. Alors, quand les stars sud-coréennes prennent le micro à la Maison Blanche, c'est pour dénoncer le racisme systémique qui vise les personnes asiatiques, quelques jours après une série de tueries aux États-Unis.

« Nous sommes dévastés par la récente hausse des crimes racistes, y compris les crimes racistes visant des personnes asiatiques », explique Jimin, l'un des sept artistes de ce groupe emblématique de la K-Pop, depuis l'estrade de la salle de presse de la Maison Blanche. « Il n'y a rien de mal à être différent. L'égalité commence lorsque nous dévoilons et assumons nos différences », ajoute Suga (Min Yoon-gi), autre membre du groupe, dont les propos, comme ceux de Jimin, ont été traduits.

Les sept jeunes hommes, en costume-cravate sombres et chemises blanches, ont ainsi défilé devant les journalistes pour faire de très courtes déclarations, avant d'être reçus par le président américain. Le briefing a ensuite repris son cours habituel, devant une audience soudainement réduite, avec l'arrivée d'un conseiller économique de Joe Biden qui a blagué: « Je pourrai dire à mes enfants que BTS a chauffé la salle pour moi ».

De gauche à droite : Jungkook, Jimin, et RM, membres du groupe de K-Pop BTS, lors d'un discours à la Maison Blanche à Washington, le 31 mai 2022. AP - Andrew Harnik

Communication réussie

Avec cette visite du boys band le plus influent au monde des dernières années, le président américain voulait évoquer « l'inclusion et la représentation » des personnes asiatiques, mais aussi « les crimes racistes et la discrimination dont sont victimes les Asiatiques, qui sont devenus des sujets de plus en plus importants ces dernières années », détaille un communiqué de la Maison Blanche la semaine dernière. L'invitation de BTS intervient dans le cadre d'une série d'événements célébrant la communauté asiatique aux États-Unis et dénonçant le racisme dont elle est l'objet.

Rien n'a filtré de la rencontre avec Joe Biden mais il s'agit d'un joli coup de son équipe de communication. Du haut de ses 79 ans, le président américain a lancé depuis son arrivée à la Maison Blanche une offensive massive en direction du jeune public, passant par des collaborations avec nombre de stars et influenceuses ou influenceurs à seulement quelques mois des élections de mi-mandat.

(et avec AFP)

