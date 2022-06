Mexique: un juge ordonne la suspension des travaux sur un tronçon du «train maya»

Ce lundi, un juge a ordonné la suspension définitive des travaux sur l’un des tronçons du train maya situés entre Playa del Carmen et Tulum. (image d'illustration) AFP - CARLO ECHEGOYEN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le « train maya », méga projet phare du président mexicain fait polémique. Cette ligne de chemin de fer devrait parcourir en une boucle toute la péninsule du Yucatán sur 1550 kilomètres et traverser cinq États. Le projet est critiqué par les défenseurs de l’environnement qui dénonce son impact sur la nature et le patrimoine historique comme les ruines maya de la région. Ce lundi, un juge a ordonné la suspension définitive des travaux sur l’un des tronçons situés entre Playa del Carmen et Tulum, deux villes de la côte caraïbe très fréquentées par les touristes.