À la Une: le verdict du procès Amber Heard – Johnny Depp

L’acteur Johnny Depp est sorti gagnant mercredi 1er juin de son procès très médiatisé l’opposant à son ex-épouse et actrice Amber Heard. Les jurés les ont reconnus tous les deux coupables de diffamation, mais si l’acteur de Pirate des Caraïbes s’est vu octroyer 15 millions de dollars de dommages-intérêts, Amber Heard ne doit en recevoir que deux.

Le Washington Post parle de l’après-verdict comme d’un moment de « confusion, d’euphorie, et pour certains, de déception ». Confusion parce qu’au début personne ne comprenait vraiment comment Amber Heard pouvait recevoir des compensations alors que Johnny Depp avait gagné. Euphorie pour les fans de l’acteur, qui ont accueilli son ex-femme « de la même manière qu’ils l’ont traitée pendant les six semaines du procès », en lui faisant bien sentir qu’ils ne la croyaient pas : « Menteuse, menteuse », hurlait ainsi une fan de Johnny Depp, affirmant dans le Washington Post qu’Amber Heard avait « fait du mal à tous ceux qui sont victimes de véritables violences domestiques ».

De fait, souligne le journal, pendant le procès, les avocats de l’actrice ont été pris par surprise par le nombre de moqueries qu’ont entraîné ses accusations d’abus – en ligne, les fans de Johnny Depp étaient très largement les plus nombreux et ont attaqué ceux qui tentaient de la défendre.

Un impact sur le mouvement #MeToo ?

Une question revient dans les quotidiens : ce verdict peut avoir un impact sur la situation des femmes victimes de violences, et plus largement sur le mouvement #MeToo ? Certains experts interrogés parThe Hill « craignent que l’hostilité à laquelle Amber Heard a fait face pendant tout le procès et la victoire écrasante de Johnny Depp ne décourage certaines victimes de partenaires violents de dire ce qu’elles subissent ».

Dans le LA Times, la professeure de droit Susan Seager pense que le verdict « envoie un mauvais signal aux hommes, aux femmes, ou quel que soit l’agresseur : vous n’avez qu’à poursuivre votre victime en justice et la ruiner en portant plainte pour diffamation ». Dans le New York Times, la journaliste Jessica Bennett revient sur l’incroyable « cirque » qu’a été le procès, du jamais-vu depuis celui de O.J Simpson - un bateau pirate installé devant le tribunal, des théories conspirationnistes, tout le monde qui s’improvise expert...

« Même après avoir promis que nous avions appris du traitement subi par des femmes comme Monica Lewinsky ou Britney Spears, nous ne sommes toujours pas une société qui ne diffuse pas ces évènements à la télévision, qui ne capitalise pas sur les malheurs des célébrités, qui ne salive pas en regardant une femme traînée plus bas que terre. Comme Lewinsky le disait dans son essai pour Vanity Fair : nous sommes tous coupables », peut-on lire.

« Libération inconditionnelle » de John Hinckley

Toujours aux États-Unis, John Hinckley, l’homme qui avait tenté d’assassiner le président d’alors, Ronald Reagan, en 1981, va être mis en liberté sans condition. Le Wall Street Journal rappelle qu’il faisait une fixation sur l’actrice Jodie Foster, « et pensait qu’attaquer le président américain l’impressionnerait ». Un jury l’avait déclaré non coupable pour cause de folie, « et fait enfermer dans un hôpital psychiatrique pendant plus de vingt ans », raconte leNew York Times.

En 2016, il avait été autorisé à vivre avec sa mère, aujourd’hui décédée, en observant certaines restrictions qui vont donc être levées le 15 juin – selon le bureau du procureur, sa maladie psychiatrique est en rémission complète depuis des dizaines d’années. Dans un communiqué cité par le journal, la Fondation présidentielle Ronald Reagan s’est dite « vigoureusement opposée à sa libération alors qu’il compte apparemment chercher à tirer profit de cette infamie ». John Hinckley a indiqué qu’il comptait maintenant vivre de sa musique.

Nicolas Maduro et l’élection colombienne

Au Venezuela, le président Maduro tend la main à la Colombie :« Quel que soit le vainqueur (de la présidentielle en Colombie), tout ce que nous voulons, c’est la paix et la coopération », a dit ce mercredi le président vénézuélien, citation reprise en titre par Efecto Cocuyo. Avant cela, note Alberto News, Nicolas Maduro avait affirmé que « six millions de Colombiens vivent en paix au Venezuela et personne ne les dérange ».

Efecto Cocuyo rappelle que son gouvernement « a rompu les relations diplomatiques avec Ivan Duque en février 2019, car Bogota avait reconnu l’opposant Juan Guaido comme président intérimaire ». Alberto News remonte plus loin en parlant de tensions « héritées du mentor de Nicolas Maduro, Hugo Chavez ». Le journal se penche aussi sur l’opinion des deux candidats à la présidentielle colombienne : l’indépendant Rodolfo Hernandez « défend un retour des relations consulaires avec le Venezuela ».

Même chose pour le candidat de gauche Gustavo Petro, qui, relève Alberto News, a quand même estimé que Nicolas Maduro faisait partie des « dirigeants de la politique de la mort ». Le journal ne précise pas de quand date l’interview.

