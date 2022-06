Revirement de Biden, qui va rencontrer le prince héritier saoudien lors d'une visite à Riyad

Joe Biden va se rendre en Arabie saoudite ce mois-ci. C’est un revirement particulièrement notable par rapport à ses déclarations de la campagne présidentielle. Il ne cachait pas alors sa volonté de mettre au ban des nations le royaume saoudien.

Publicité Lire la suite

« Nous allons leur faire payer le prix et nous allons faire d’eux les parias qu’il sont ». C’est ce que disait Joe Biden en 2019 au cours d’un débat présidentiel entre candidats démocrates à la présidentielle. L’année d’avant, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, éditorialiste pour le Washington Post, était assassiné, démembré et dissous dans l’acide par des agents saoudiens dans le consulat du pays à Istanbul. Un crime impossible sans l’ordre du prince héritier Mohammed Bel Salman, dirigeant de fait du royaume. Plus personne ne le prenait au téléphone à la Maison Blanche après le départ de Donald Trump.

Depuis le début du mandat présidentiel, l’administration Biden explique que les droits humains sont la pierre angulaire de sa diplomatie. Mais les temps changent. Depuis plusieurs mois maintenant, les Etats-Unis ont les yeux rivés sur les prix à la pompe qui battent record sur record. Insupportable alors que le président a fait de l’inflation sa priorité absolue avant les élections de mi-mandat arrivent. Et justement, l’Opep, menée par l’Arabie saoudite, vient d’annoncer une augmentation de sa production à même de détendre le marché du brut, rappelle notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

Les spéculations sur un tel déplacement en juin allaient bon train, mais selon le New York Times, il est désormais acté: le président des Etats-Unis « a décidé d'aller à Riyad ce mois-ci pour rebâtir les relations avec le royaume pétrolier au moment où il cherche à faire baisser les prix de l'essence dans son pays et à isoler la Russie sur la scène internationale ».

Sur place, « il rencontrera le prince héritier Mohammed ben Salmane » et d'autres dirigeants de pays arabes dont l'Egypte, la Jordanie, l'Irak et les Emirats arabes unis, a ajouté le quotidien. Il a précisé que les détails logistiques et le calendrier devaient encore être confirmés, mais que la visite viendrait s'ajouter à un voyage déjà prévu fin juin en Israël, en Allemagne pour le sommet du G7 et en Espagne pour celui de l'Otan.

Le Washington Post a aussi fait état du déplacement en citant des responsables anonymes, soulignant que le « tête-à-tête » avec le puissant prince interviendrait après plusieurs missions « discrètes » dans le riche pays du Golfe de son conseiller pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, et de son émissaire pour les affaires énergétiques, Amos Hochstein, qui plaident inlassablement pour une augmentation de la production de brut afin de faire baisser l'inflation.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne