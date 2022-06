À la Une: Ariel Henry renouvelle son objectif d’organiser des élections générales

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Selon Henry, « le dysfonctionnement des institutions… a de graves incidences sur la gouvernance démocratique », écrit Le Nouvelliste. Le Premier ministre souhaite toujours organiser des élections générales « dans les meilleurs délais afin de remettre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien ». Mais Ariel Henry a aussi expliqué que « l’amélioration de la situation sécuritaire du pays demeure un passage obligé pour ces élections ». Il a promis de « prendre le taureau par les cornes et redoubler son énergie pour éradiquer ces groupes qui sèment le deuil et la désolation dans le pays. »

Le Nouvelliste retient de ce passage de l’allocution d’Ariel Henry que le Premier ministre n’a pas évoqué Martissant, le quartier de Port-au-Prince contrôlé depuis un an par des gangs. Il n’a pas non plus, poursuit le journal, renouvelé « sa promesse creuse de février dernier », lorsqu’il annonçait qu’il allait dégager le tronçon de route qui mène de Martissant vers le sud du pays.

Le gouvernement canadien a fait des gestes importants envers des communautés autochtones

Dans un accord qualifié d’historique par le quotidien La Presse, les autorités fédérales ont annoncé qu’elles allaient indemniser la première nation Siksika, dont les terres ont été en partie volées par le gouvernement canadien au début du XXe siècle. La réparation porte sur 1,3 milliard de dollars canadiens, environ 20 000 dollars seront versés à chaque membre de la nation. Cela fait plus de 50 ans que les autochtones réclament des réparations financières, écrit La Presse. En 1910, le gouvernement fédéral s’était octroyé près de la moitié des terres de la réserve pour les vendre aux colons et cela malgré la signature d’un traité 30 ans plus tôt.

Et ce n’est pas tout, un autre accord conclu entre les Premières Nations et le gouvernement ouvre la voie à des financements des écoles. C’est une information du journal Le Devoir. Le gouvernement est prêt à augmenter le financement des écoles dans les réserves et aussi à accorder aux autochtones plus d’autonomie « pour gérer leur système d’éducation ». D’après Le Devoir, cette initiative a été accueillie « les bras ouverts » dans une vingtaine de communautés autochtones du Québec.

Aux États-Unis, le rétropédalage de Joe Biden concernant l’Arabie saoudite suscite des interrogations dans la presse

Selon le New York Times, Joe Biden a finalement décidé de se rendre fin juin en Arabie saoudite. Lorsqu’il était candidat à l’élection présidentielle de 2020, il avait qualifié ce pays de « paria » en raison de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, rappelle le Washington Post, dont Khashoggi était l’un des chroniqueurs. La visite de Joe Biden en Arabie saoudite laisse planer le doute sur la promesse du président qui consistait à mettre les droits humains au centre de sa politique étrangère.

Toujours selon le Washington Post, le virage diplomatique en faveur de Riyad a suscité des débats au sein de l’administration Biden. Mais avec la guerre en Ukraine, ceux qui œuvraient pour un rapprochement avec l’Arabie saoudite ont eu gain de cause. La question maintenant est de savoir si cet « acte de realpolitik » dont l’objectif est de diversifier les sources d’énergie afin de baisser le prix pour les consommateurs aboutira aux résultats escomptés. Rien n’est moins sûr, écrit le Washington Post.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne