À la Une: les auditions publiques de la Commission parlementaire sur l'assaut du Capitole

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

À Washington auront lieu cette semaine des auditions publiques de la commission parlementaire chargée de faire la lumière sur l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Ce sera sans doute l’évènement de la semaine et beaucoup de journaux en parlent déjà alors que les auditions ne commenceront que jeudi. « Après avoir accumulé des montagnes de preuves depuis l’été dernier et fait défiler des centaines de témoins derrière ses portes closes, la commission parlementaire américaine entre cette semaine dans une de ses dernières phases », écrit le journal Le Devoir. Il y aura six auditions au total, dont deux seront diffusées en direct à l’heure de grande écoute. Quel est leur enjeu ? Pour le quotidien canadien, la diffusion de ces auditions rappelle celle de la commission d’enquête sur l’affaire du Watergate à une autre époque. Elle pourrait « bousculer les perceptions du public sur le rôle réel joué par l’ex-président Donald Trump » accusé d’avoir incité ses partisans à cet assaut mortel sur le Capitole. Le Devoir rappelle que « sept personnes y ont perdu la vie ».

De nouvelles preuves possibles contre Donald Trump ?

Alors selon un spécialiste consulté par le journal Le Devoir, oui, c’est tout à fait possible que ces auditions « (…) fassent apparaître de nouvelles preuves, plus incriminantes, et éclairent davantage la conspiration élaborée par des responsables du gouvernement Trump pour empêcher la certification des résultats du vote de la présidentielle de 2020 ». Mais d’après un autre expert, « (…) de nouvelles révélations sur des crimes commis par Donald Trump durant sa présidence risquent d’être perçues par sa base comme des preuves de plus d’un acharnement, sans fondement selon ses partisans. » Et cela ne pourrait que renforcer la mobilisation électorale de ses sympathisants. C’est pour cette raison que le président Joe Biden gardera un profil bas pendant les auditions. C’est du moins l’avis du site d’information Politico. Aucun commentaire public n’est prévu par la Maison Blanche afin de ne pas compromettre les résultats de cette enquête bipartisane. Le président veut à tout prix éviter de donner l’impression de s’immiscer dans les travaux de cette commission parlementaire.

►À écouter aussi : États-Unis: un an après l'assaut du Capitole, où en est l'enquête ?

Trump et Nixon, même combat ?

Cette commission d’enquête fait écho à celle mise en place en 1973 pour faire la lumière sur l’affaire du Watergate. Et à ce propos, les deux journalistes qui ont révélé le scandale d’espionnage politique qui a fait chuter le président Nixon, publient un article très intéressant dans le Washington Post. Dans ce papier, ces deux « dinosaures » du journalisme américain comparent la stratégie de Richard Nixon avec celle de Donald Trump : les deux anciens présidents voulaient « saper le processus électoral », et donc « le cœur de la démocratie américaine », écrivent Bob Woodward et Carl Bernstein. « Nous pensions que le cas de Nixon était unique jusqu’à ce que Trump arrive », poursuivent les journalistes. À la différence de Nixon, Trump ne voulait pas seulement « détruire le système électoral, mais pensait aussi empêcher la passation pacifique du pouvoir ». Et les journalistes de conclure : « Tous les deux étaient finalement prisonniers de leur soif de pouvoir, de dominer et de garder leur mandat politique par tous les moyens. »

Dialogue entre Caracas et Washington

Si le Venezuela n’est pas invité au sommet des Amériques qui débute ce lundi 6 juin 2022, Caracas continue toutefois à maintenir le dialogue avec Washington. C’est à la Une du journal vénézuélien Ultimas Noticias. Selon le président Nicolas Maduro, cité par le quotidien, le gouvernement « maintient le contact avec la délégation américaine » qui s’était rendue au Venezuela en mars dernier. Les discussions sont parfois lentes parfois moins lentes, d’après Maduro, qui évoque certains progrès. Des progrès notamment dans le domaine pétrolier, car après la compagnie américaine Chevron, les États-Unis ont aussi autorisé deux entreprises européennes, Repsol et Eni, à reprendre les exportations du brut vénézuélien. Selon le journal pro-chaviste El Periodiquito, le gouvernement vénézuélien réclame toujours la levée de toutes les sanctions américaines qui pèsent sur le pays.

► À lire aussi : Un proche de Maduro extradé vers les États-Unis, Caracas suspend les pourparlers avec l'opposition

Au Brésil, où les vols de nourriture par nécessité se multiplient

C’est un reportage à lire dans Carta Capital. La dégradation de la situation sociale et économique du pays conduit de plus en plus de Brésiliens à voler de la nourriture, tout simplement pour survivre ou nourrir leurs enfants. Selon le Code pénal, ces personnes se trouvent alors en état de nécessité. Les affaires de vol dans une situation de détresse occupent de plus en plus des tribunaux, certains cas arrivent même devant la Cour suprême. Selon Carta Capital, qui cite une récente étude sur la pauvreté dans le pays, plus d’un Brésilien sur trois n’a pas suffisamment d’argent pour nourrir sa famille, une tendance qui ne fait que s’aggraver.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne