Le président mexicain refuse de participer au Sommet des Amériques de Joe Biden

Ce lundi débute le sommet des Amériques à Los Angeles. Un sommet qui se tiendra sans la présence du Mexique comme l’a confirmé ce lundi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Publicité Lire la suite

Le Mexique a beau être l’un des principaux partenaires économiques des États-Unis, un pays avec lequel il partage près de 3 500 kilomètres de frontière terrestre, il ne sera pas présent au Sommet des Amériques organisé par le président américain Joe Biden.

« Je ne vais pas au sommet parce qu’on n’invite pas tous les pays de l’Amérique. Je crois en la nécessité de changer la politique qui a été imposé depuis des siècles : l’exclusion » a déclaré le président mexicain.

Cuba, le Nicaragua et le Venezuela pas conviés

Andres Manuel Lopez Obrador fait là référence à l’absence de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela qui n’ont pas été convié par Washington. Le manque d’espace démocratique dans ces pays et la question du respect des droits de l’homme justifient ces absences selon un responsable de la Maison Blanche.

« Je regrette beaucoup cette situation, mais je n'accepte pas que quiconque se place au-dessus des autres pays. Je n'accepte pas l'hégémonie, ni de la Chine, ni de la Russie, ni d'aucun pays », a détaillé le président mexicain.

Andres Manuel Lopez Obrador ne veut pas pour autant tourner le dos aux États-Unis. Lors de sa rencontre avec la presse ce lundi matin, il a annoncé un futur déplacement à Washington en juillet prochain. L’occasion de rencontrer Joe Biden à la Maison Blanche et d’aborder avec la lui la question de l'intégration de toute l’Amérique, à l'image de ce qui a été fait en Europe.

À l'occasion du sommet, le président Biden espère conclure un accord de coopération régionale sur un sujet politiquement explosif, et qui lui vaut de violentes critiques de l'opposition républicaine : l'immigration. Le nombre de personnes cherchant à entrer aux États-Unis après avoir fui la pauvreté et la violence en Amérique centrale et à Haïti est en hausse. Des milliers de migrants se concentrent à la frontière nord du Mexique, en espérant passer aux États-Unis. Le sommet doit également se pencher sur le changement climatique, le Covid-19, et « la lutte pour la liberté et la démocratie », avait indiqué la Maison Blanche.

►À lire aussi : Sommet des Amériques: Joe Biden va devoir frapper fort pour se faire des amis au Sud

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne