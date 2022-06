Sommet des Amériques: Joe Biden va devoir frapper fort pour se faire des amis au Sud

Les États-Unis accueillent, cette semaine, le sommet des Amériques à Los Angeles. Joe Biden veut profiter de l'événement pour relancer la coopération et renforcer les échanges économiques entre les pays du nord et du sud du continent. Mais la grande réunion, souhaitée par le président démocrate, risque de tourner à l’embarras politique. La présence de plusieurs pays reste, en effet, incertaine.

Publicité Lire la suite

L’organisation de ce sommet a quelque peu tourné au cauchemar diplomatique pour l’administration Biden, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

Le Mexique va-t-il boycotter le sommet ?

À l’origine : la décision de la Maison Blanche d’exclure Cuba, le Venezuela et le Nicaragua de la liste des invités, estimant que « ces pays autocratiques ne sont pas les bienvenus en raison de leurs violations des droits de l’homme ».

En réplique, plusieurs pays, Mexique en tête, ont menacé de boycotter le sommet de Los Angeles. La présence du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador (dit AMLO) est toujours en suspens. Le chef d’État mexicain a fait savoir qu’il s’abstiendrait de venir si tous les pays d’Amériques n’étaient pas conviés à cette neuvième édition. C’est un coup de pression de la part du Mexique qui met un peu plus la diplomatie de Biden en difficulté.

Jusqu’au dernier moment, Andres Manuel Lopez Obrador laisse donc le doute sur sa présence à Los Angeles. En fin de semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères s’est à nouveau fait l’écho de la menace de boycott du président mexicain en affirmant que la balle était dans le camp des États-Unis, fait savoir la correspondante de RFI à Mexico, Gwendolina Duval.

L’administration de Joe Biden ne veut pas faire sans le Mexique. Un sommet sans lui serait considéré comme un raté de la part de la diplomatie américaine. Quelques jours auparavant, un conseiller spécial de Joe Biden a même été envoyé pour l’organisation du sommet et tenter de convaincre le président mexicain.

Mais AMLO a beau défendre une position centrale entre les États-Unis et Cuba ainsi que les autres pays, pour autant, malgré ce coup de pression, le Mexique a bien conscience qu’il doit soigner sa relation bilatérale avec son voisin. Chacun promet que le chantage d’AMLO n’affectera pas les rapports entre les deux pays. Finalement, tout ce que le Mexique risque, c’est de plomber encore un peu plus ce sommet des Amériques qui manque déjà cruellement d’enjeux.

Contrer la présence chinoise, mais comment ?

Voilà comment ce qui devait être une occasion pour réaffirmer la place des États-Unis comme leader sur le continent risque de se transformer en humiliation pour Joe Biden. « La question de fond, c'est : qu'est-ce que les États-Unis ont à apporter dans ce dialogue aux pays latino-américains ? Ma sensation, c'est que la politique étrangère des États-Unis en Amérique latine est paralysée », estime Gaspard Estrada, spécialiste de l'Amérique latine à Sciences Po Paris.

Le président américain est attendu sur place du 8 au 10 juin. Ce sommet devait être l’occasion de discuter d’immigration, d’échanges commerciaux et de climat, au moment où la Chine continue d’étendre son influence dans les pays sud-américains.

Les États-Unis sont attendus au tournant, explique Gaspard Estrada. Pour résoudre les causes des flux migratoires de plus en plus importants d'abord. Joe Biden doit, en effet, faire face à de nombreuses critiques sur sa politique migratoire. Il a notamment maintenu des mesures strictes mises en place par Donald Trump au début de la pandémie de Covid. Mesures qui ne font pas l’unanimité auprès de certains pays d’Amérique du Sud.

Mais aussi pour relancer la coopération économique dans un contexte très perturbé sur le plan international. Cela pourrait passer par une « recapitalisation de la Banque inter-américaine de développement pour qu'elle serve de levier pour faire en sorte que les États-Unis soient davantage présents sur le plan économique en Amérique latine et c'est là où les Latino-Américains attendent des réponses, notamment compte tenu des velléités de dénoncer la mainmise chinoise croissante. Les gouvernements disent : "Très bien, mais que proposez-vous à notre région ?" », analyse le spécialiste.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne