Amérique latine: huit millions de personnes supplémentaires menacées d'insécurité alimentaire

L'Amérique latine et les Caraïbes ne sont pas épargnées par l'impact des diverses crises mondiales qui affectent l'économie. Résultat: huit millions de personnes supplémentaires dans la région sont menacées d'insécurité alimentaire à cause de l'inflation et du ralentissement de la croissance économique,

Cette nouvelle évaluation de la Comission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc), porte à plus de 86 millions le nombre d'habitants de la région menacés par l'insécurité alimentaire. Et encore, ce chiffre est peut-être sous-estimé de l'aveu même de la Cepalc. Son rappport ne tient compte que de l'inflation et de la croissance.

Les femmes, « plus durement touchées »

Si l'on ajoute à cela « que les femmes sont beaucoup plus durement frappées, puis la situation des emplois informels et le fait qu'il n'y a pas de ressources pour améliorer la situation sociale », alors « l'impact chiffré pourrait être encore plus grand ». L'inflation frappe dur : les prix devraient croître de plus de 8% cette année après une augmentation déjà conséquente l'an dernier. Au contraire, la croissance devrait retomber à 1,8%.

Forte augmentation de la pauvreté depuis 2018

Les données sur la pauvreté ont aussi été actualisées. Elle a fortement augmenté depuis 2018. Sous l'effet combiné des tensions entre la Chine et les États-Unis en 2019, puis de la pandémie et maintenant de la guerre en Ukraine, le taux d'extrême pauvreté est passé d'environ 10,5% à près de 15%.

