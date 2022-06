Une communauté indigène obtient l'annulation d'un mégaprojet éolien d'EDF

Le 2 juin, la Commission fédérale d’électricité mexicaine a annulé le contrat de fourniture en électricité de la filiale mexicaine du géant français EDF. De fait, cela revient à annuler la construction de parc éolien de Gunaa Sicaru, c’est une victoire pour la communauté zapotèque d’Union Hidalgo après cinq ans de bataille judiciaire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Par ses actions devant les tribunaux en France et au Mexique, Union Hidalgo devient la première communauté indigène parvenant à faire reculer une multinationale : une victoire historique pour Juan Antonio Lopez, de l’ONG ProDESC qui a accompagné les opposants sur le terrain juridique contre ce projet de parc éolien Gunaa Sicaru qui devait être le plus grand d’Amérique latine avec 4 400 ha et 115 éoliennes. « Union Hidalgo a créé un antécédent et ouvre la voie pour que d’autres communautés puissent continuer à défendre leur territoire », explique-t-il.

¡Lo logramos!

Luego de 5 años defendiendo el derecho a la tierra y el territorio.

Gunaa Sicarú de @EDFofficiel es un megaproyecto cancelado. La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo tiene un nuevo horizonte.



Juntas creamos espacios de esperanza.https://t.co/Yb950AuStZ pic.twitter.com/zt7IBj8RfM — ProDESC (@ProDESC) June 4, 2022

27 parcs éoliens dans la région et une diminution du nombre d'oiseaux

L’isthme de Tehuantepec est une zone très venteuse au Mexique et attire depuis longtemps les compagnies d’énergie étrangères. La petite région compte déjà 27 parcs éoliens déplore Pedro Matos, un habitant d’Union Hidalgo : « C’est nous qui subissons les conséquences, nous vivons là au jour le jour. Et je passe au bord de ces parc et j’ai vu la diminution des oiseaux. Il est nécessaire de faire des études supplémentaires. Il faut faire une étude d’impact environnementale régionale. »

Les opposants au projet d’EDF ont dénoncé l’absence de concertation de la population locale. Le projet a mis au jour des conflits territoriaux qui ont dégradé la paix de la région, signale l’activiste Guadalupe Ramirez : « Le plus grave, c’est la division communautaire qu’on vit actuellement. Nous exigeons des autorités qu’elles assurent la sécurité de nos familles, car nous sommes menacés. »

►À lire aussi : Énergies vertes: le passé pas si propre d'Iberdrola en Amérique latine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne