À la Une: ouverture du IXe Sommet des Amériques à Los Angeles

Le président américain Joe Biden a ouvert mercredi 8 juin le sommet qui, précise le Los Angeles Times, se tient pour la première fois aux États-Unis depuis sa création en 1994, mais qui est « assombri par les retombées de l’exclusion des dirigeants de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela », considérés comme « des régimes autoritaires » par les États-Unis. Du coup, Joe Biden a insisté dans son discours d’ouverture, présentant la démocratie comme « un emblème de notre région ».

Ce qui n’empêche pas, au Chili, le journal La Tercera de blâmer dans son éditorial cette « stratégie d’exclusion », en citant la ministre des Affaires étrangères chilienne Antonia Urrejola : « En ces temps d’après-pandémie et de crise économique, il faut aussi avoir un espace de dialogue au-delà de nos divergences (…) : on ne peut améliorer la situation des peuples cubains, nicaraguayens ou vénézuéliens en pratiquant l’exclusion. »

Tout le monde n’est pas d’accord sur ce point. Le Los Angeles Times a interviewé la dissidente cubaine Carolin Barrero, 35 ans, présente au sommet comme d’autres dissidents des trois pays exclus. Elle estime qu’il est « naïf » de penser que « c’est par le pouvoir de la persuasion que l’on fera changer Cuba de manière d’agir ». De toute façon, pour elle, le simple fait que « La Havane soutienne l’invasion de l’Ukraine par la Russie devrait la disqualifier de participer à un rassemblement occidental qui appuie la démocratie et la souveraineté nationale ».

Rencontre entre Joe Biden et Jair Bolsonaro

Une rencontre est très attendue ce jeudi 9 juin lors du sommet : celle de Joe Biden avec Bolsonaro. Ce sera le premier rendez-vous bilatéral entre les deux présidents, dont les rapports sont assez froids, note O Globo. Jair Bolsonaro est d’ailleurs arrivé en retard, note le journal, du coup il n’a pas participé à la photo de famille. Le président brésilien, rappelle Folha de Sao Paulo, « remet en cause le résultat des élections américaines de 2020, remportées par Joe Biden ».

Le journal précise que, selon le conseiller à la sécurité américain Jake Sullivan, on parlera effectivement d’élections, mais aussi de préservation de l’Amazonie. Plus largement, d’ici vendredi à ce sommet des Amériques, doivent être signés des engagements sur la démocratie, l’immigration, l’intégration numérique ou encore des partenariats sur la santé, explique Folha.

De son côté, Nicolas Maduro, le président du Venezuela, un des trois pays exclus, signe lui aussi des accords, mais en Turquie – ce qui ressemble à un pied de nez au Sommet des Amériques. « Le Venezuela signe des accords avec la Turquie », titre Diario 2001, des accords concernant le tourisme, l’agriculture et les finances. Le journal précise sur sa Une : « En tournée présidentielle, Nicolas Maduro parcourt différentes nations d’Europe et du Pacifique pour signer des accords qui bénéficient au pays. »

Aux États-Unis, la Chambre des députés vote des mesures de contrôle des armes à feu

Deux semaines après la tuerie de masse d’Uvalde, ces mesures sont les plus « agressives » pour le contrôle des armes prises sur la colline du Capitole depuis des années, estime le Washington Post : il s’agit entre autres d’élever à 21 ans l’âge légal pour l’achat de fusils semi-automatiques, et d’interdire les chargeurs à grande capacité. Mais, explique le New York Times, le texte ne passera jamais dans un Sénat très divisé, où il doit trouver pas moins de 60 voix pour être adopté.

Pourtant, note The Hill, 59% des Américains interrogés lors d’un récent sondage se déclarent en faveur d’un plus grand contrôle, et seulement 35% estiment que les droits liés aux armes doivent passer en premier. C’est le plus grand écart constaté en dix ans pour ce sondage.

Au Chili, plus d’une centaine de personnes intoxiquées au dioxyde de soufre

Cent cinq habitants des villes de Quintero et Puchuncavi, dans le centre-ouest du pays, ont fini à l’hôpital. Lundi déjà, 75 personnes, dont 50 enfants, avaient été intoxiquées, toujours par du dioxyde de soufre rejeté par des entreprises.

Les cours ont été suspendus dans les écoles jusqu’à ce vendredi, rapporte La Tercera. La Direction de l’environnement a pris des mesures préventives concernant six entreprises des deux villes, qui vont devoir réduire leurs émissions de 50 à 70%.

