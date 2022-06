États-Unis: face à la question du contrôle des armes, l’État de Géorgie reste divisé

Samedi 11 juin, une marche est organisée dans plusieurs centaines de villes des États-Unis contre la violence par armes à feu. Après un nouveau massacre dans une école au Texas, le président Biden a souligné qu'il ne voulait pas agir par décret. Tous les yeux sont donc tournés vers les discussions au Congrès. À quelques mois des élections de mi-mandat, la population de la Géorgie, un État clé, est extrêmement divisée sur la question.

Publicité Lire la suite

de notre envoyée spéciale,

Royce Mann est l'un des organisateurs de la « Marche pour nos vies » ce samedi à Atlanta. Cet évènement national, créé en 2018 par les jeunes survivants de la tuerie de Parkland, vise à lutter contre les violences par armes à feu. Pour l’étudiant de 28 ans, c’est une urgence, quelques semaines après de nouvelles fusillades meurtrières: « Le fait que le Congrès ne prenne aucune mesure est une trahison pour quasiment tous les électeurs de ce pays, qui soutiennent largement des réformes de bon sens. » Trois personnes sur quatre sont par exemple favorables au relèvement de l'âge légal pour acheter une arme, de 18 à 21 ans, selon un sondage publié cette semaine par l'Université Quinnipiac.

Cependant, seulement 50% des Américains approuvent l'interdiction à l'échelle nationale de la vente de fusils d'assaut, le type d'arme utilisé dans la tuerie d'Uvalde, au Texas. « Ce ne sont pas les armes qui tuent les gens, mais les gens qui tuent d'autres gens », lance Allie, qui s’oppose fermement à une telle mesure. À 17 ans, elle pourra acheter une arme légalement l'année prochaine dans le pays. Alexander, 22 ans, n'en possède pas pour l'instant, mais il veut garder la possibilité de s'en procurer une plus tard.

« C’est un problème de santé mentale »

Pour Alexander, étudiant à l'université Georgia Tech, le débat sur les armes est un faux débat et « cache un problème bien plus grand ». Une opinion renforcée après le visionnage de la vidéo de la fusillade dans un supermarché de Buffalo le mois dernier. « Le tireur a réussi à retransmettre la fusillade en direct suffisamment longtemps pour tuer 10 personnes devant la caméra. C'était horrible. Il était clairement dérangé ! Même s'il y avait un meilleur contrôle des armes, ces personnes pourraient continuer à commettre de tels actes », estime-t-il. « Il faut contraindre les personnes qui ont des troubles mentaux à se faire soigner », ajoute-t-il, « plutôt que de supprimer un droit que nous avons depuis que ce pays a été fondé ».

Dans un pays où près d'un adulte sur trois possède au moins une arme, les conservateurs s'opposent vivement à toute mesure qui pourrait aller à l'encontre de ce deuxième amendement.

À côté d'Alexander, Brandon approuve. Il assure que pour lutter contre ces violences, les États-Unis doivent améliorer l'accès aux services de soins en santé mentale. Il connaît bien le problème: il dépense lui-même plusieurs milliers d'euros par an en assurance pour être couvert. « Si tu souffres de problèmes de santé mentale dans ce pays, c'est très difficile de te faire aider et très difficile aussi d'avoir les moyens de te faire aider », regrette le jeune homme de 21 ans en recherche d’emploi.

« Un problème de sécurité nationale »

Cette idée, John, rencontré à la sortie de la messe dans le centre-ville d’Atlanta, la balaye totalement: « Bien sûr, la santé mentale joue un rôle, mais d'autres pays ont le même problème et ils n'ont pas tout ce bordel ! On a une prolifération des armes, il y en a trop. C'est un problème de sécurité nationale, et non de santé mentale », assure le retraité. C'est la principale raison qui le poussera à voter démocrate aux élections en novembre: « Aimer tes enfants ou aimer tes armes, il faut choisir. »

Mais si davantage de progressistes sont élus au mois de novembre, auront-ils les coudées franches ? La sénatrice démocrate de Géorgie, Michelle Au, raconte avoir soutenu en un an devant le Congrès local deux projets de loi: le premier visait à généraliser l'examen des antécédents psychiatriques et judiciaires des acheteurs ; le second tentait d’imposer quelques jours d'attente entre l'achat et le retrait d'une arme, pour « désamorcer les crimes passionnels ».

« Bien sûr, une seule mesure ne va pas résoudre le problème », reconnaît-elle. « Mais comme pour la sécurité routière, il faut fonctionner par couches successives: d’abord la ceinture obligatoire, puis les lois contre l’alcool au volant, la présence d’airbags, etc. Chaque couche supplémentaire a permis de faire baisser la mortalité sur les routes. On devrait faire la même chose pour la sécurité des armes à feu. »

Aucun de ces deux textes n'a passé l'étape de la commission de la sécurité publique, qui doit l’étudier avant le passage au vote de l’assemblée générale. « Le président de la commission ne nous a même pas laissé les présenter », regrette la sénatrice Michelle Au, médecin de profession. Elle accuse les lobbys: « Beaucoup d'élus ont des intérêts séparés de ceux de leurs électeurs, car ils reçoivent des soutiens financiers du lobby des armes ».

Il y a quelques semaines, le gouverneur républicain de Géorgie a signé une loi autorisant les résidents à porter des armes de poing en public. Sa campagne pour une réélection en novembre est largement soutenue par le plus grand de ces lobbys, la National Rifle Association of America (NRA).

►À lire: Aux États-Unis, le difficile débat sur les armes pourrait finalement mener à un accord

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne