Haïti: un gang détourne deux minibus et kidnappe tous leurs 38 passagers

En Haïti, les gangs continuent de faire la loi en toute impunité : vendredi 10 juin, l’une des principales bandes armées de Port-au-Prince a détourné deux minibus et pris l’ensemble de leurs occupants en otages. La situation sécuritaire dans le pays continue à se dégrader : pour le seul mois de mai, l’ONU a recensé au moins 200 enlèvements en Haïti, très majoritairement dans la capitale.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Les véhicules étaient sur le point de partir pour Miragoane, située à 100 kilomètres à l’ouest de Port-au-Prince, quand des membres du gang de Village de Dieu sont intervenus. Les deux chauffeurs et les 36 passagers sont aux mains de l’organisation criminelle dirigée par le surnommé « Izo ».

Celui-ci ne s’en est pas caché : dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a revendiqué ce rapt de groupe, se filmant le visage cagoulé et entouré de personnes qu’il a présentées comme étant les passagers des minibus.

Méhu Changeux, président d’un syndicat de transporteurs routiers, a confirmé les faits. Il a précisé qu’à sa connaissance aucune demande de rançon n’avait encore été formulée.

Cela fait maintenant plus d’un an que l’axe sur lequel a eu lieu cet enlèvement de groupe est totalement contrôlé par les bandes armées. Si les associations professionnelles pressent les chauffeurs de ne plus s’y risquer, certains l’empruntent tout de même, car beaucoup d’habitants n’ont malheureusement pas les moyens de payer le transport par la montagne : une voie plus longue, en très mauvais état mais qui constitue aujourd’hui l’unique alternative routière pour aller et venir dans la moitié sud d’Haïti.

