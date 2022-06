À la Une: aux États-Unis, deuxième jour des auditions de la Commission sur l'assaut du Capitole

Revue de presse des Amériques

Aux États-Unis, la commission spéciale sur l’attaque contre le Capitole tenait sa deuxième audience publique ce lundi. Elle a présenté selon The Hill « de nouvelles preuves accablantes suggérant que l’ancien président Donald Trump savait qu’il avait perdu la présidentielle, mais a quand même mis en avant de fausses allégations de fraudes pour rester au pouvoir ». Donald Trump, en réaction aux premières audiences, a sorti un document de douze pages en réponse aux premières auditions, un document « qui répète une poignée d'allégations, censées prouver que l’élection de 2020 a été volée et truquée par les démocrates », des affirmations « déjà réfutées » précise The Hill. Comme celle selon laquelle plusieurs États comme « la Pennsylvanie et le Michigan ont pris davantage de temps pour compter les bulletins » afin de « rajouter des votes frauduleux », une théorie connue comme le « mirage rouge » que « l’ancien rédacteur en chef de Fox News est venu réfuter, en personne ce lundi ».

Entre rire et fatalisme

Dans le Los Angeles Times, la journaliste Lorraine Ali rappelle qu’« une insurrection n’a rien de drôle », mais, affirme-t-elle, « il était difficile de ne pas rire ce lundi » en écoutant « les machinations bizarres, les théories conspirationnistes absurdes, et les conseils avinés que le président Trump a utilisés pour faire croire qu’il avait gagné l’élection ».

De son côté, le Washington Post se demande pourquoi « l’équipe dite "normale" » dirigée par l’ancien directeur de campagne de Donald Trump, Bill Stepien, qui a témoigné lundi - et qui affirme être arrivé à la conclusion que toutes ces allégations étaient fausses, « pourquoi cette équipe ne l’a-t-elle pas dit avec davantage de force fin 2020, quand Donald Trump essayait de renverser les résultats ? » De toute façon, se désole le Washington Post dans un autre article, « quelles que soient les preuves qui seront données par le Comité sur le 6 janvier, ce ne sera pas suffisant pour certaines personnes » : des personnes pour qui le simple fait que Donald Trump parle de « chasse aux sorcières » pour chaque enquête le visant, suffit à les décrédibiliser.

Appel à la grève des peuples indigènes en Équateur

En Équateur, la plus grande organisation de peuples indigènes a commencé ce lundi à manifester et ériger des barrages routiers. La Conaie, la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur, avait appelé à manifester entre autres contre le coût élevé de la vie, et pour une « baisse du prix des combustibles ». Dix points, dix demandes ont été établies par la Conaie. Dans Expreso, le ministre Francisco Jimenez affirme que le gouvernement a des réponses pour chacune d'entre elles, affirmant par exemple que les prix de l’essence n’ont pas augmenté depuis six mois. En fin de semaine dernière, le gouvernement avait appelé au dialogue rappelle El Comercio, mais la Conaie avait insisté sur le fait qu’elle n’avait pas reçu de réponse depuis un an.

Aujourd'hui, le gouvernement affirme que « le nombre de manifestants a été inférieur à celui attendu », rapporte La Hora, alors que la Conaie présente la grève comme un succès. En tous cas « des routes ont été bloquées dans au moins 16 provinces », affirme El Universo, lors de ce premier jour de grève présentée comme « progressive et reconductibles ».

Le « vol du siècle » au Mexique

Au Mexique, pour certains médias c’est le « vol du siècle » : on a appris lundi qu’au début du mois une vingtaine de conteneurs avaient été volés dans un port de l’ouest du pays, avec dans certains d'entre eux, de l’or, de l’argent et du matériel électronique, détaille Milenio qui parle de « vol historique ». Même si, précise Excelsior, jusqu’ici ni le bureau du procureur, ni le port de Manzanillo n’ont donné la valeur, même approximative, du butin. Les autorités, rapporte le journal, « reconnaissent que les vols de conteneurs sont communs dans les États de Jalisco, Colima et Michoacan, mais que la quantité de marchandise volée et les moyens déployés par les voleurs, qui ont manipulé des conteneurs pesant jusqu’à 29 tonnes, les ont alertés ». L’opération, menée par un commando de 15 personnes, a duré entre 8 et 10 heures, pendant lesquelles ils ont chargé le matériel qui les intéressait sur des semi-remorques, écrit Milenio. El Universal, a interrogé un agent des douanes qui a demandé l’anonymat : selon lui, ce vol peut s’expliquer par la multiplication des plateformes de chargement illégales, qui souvent ne sont pas délimitées par des clôtures et ne sont que peu surveillées.

Le « Batman Aztèque »

Un film d’animation produit par la Warner Bros mettant en scène un Batman aztèque a été annoncé hier au Festival international de cinéma de Guadalajara. Il a été confié au réalisateur mexicain Juan Meza Leon, c’est à lire dans El Universal. Ce Batman Aztèque sera le héros d’un long métrage se déroulant pendant la conquête du pays par les Espagnols où y apparaîtront des personnages fictifs de Gotham City – la ville du chevalier noir. Batman défendra « l’Amérique précolombienne des peuples premiers ». Le film sera donc produit par Warner, mais aussi par la compagnie mexicaine Anima, pour la chaîne HBO Max.

