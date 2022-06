États-Unis: ces bénévoles qui défendent les cliniques où l'on pratique l'avortement

Reportage

Les États-Unis attendent avec fébrilité une décision imminente de la Cour suprême sur une affaire touchant au droit à l’avortement. Si la plus haute juridiction américaine les y autorise, vingt-six États - plus de la moitié du pays - devraient interdire ou restreindre très fortement la possibilité d'avoir recours à une IVG. Dans l’attente de cette décision, des équipes de bénévoles continuent de protéger chaque jour ces cliniques, devant lesquelles manifestent des militants anti-avortement.

Avec son gilet arc-en-ciel et ses lunettes « Aviator », Derenda Hancock, 63 ans, fait face aux militants anti-avortement. Elle connait leurs prénoms, leurs habitudes. Depuis neuf ans, elle coordonne les « Pink House Defenders », l’équipe de défense de la Maison rose de Jackson, dernière clinique à pratiquer des avortements au Mississippi. Pour pouvoir se consacrer à cette mission, elle s’est résignée à se mettre à temps partiel. « J'ai besoin d'être ici. Quelqu’un doit faire le boulot. Les patientes ont déjà affronté tellement de difficultés avant d’arriver à la clinique. Il leur faut un visage souriant pour les accueillir et les aider à entrer », explique-t-elle.

Chaque jour, elle aide ces patientes, qui arrivent en voiture, à se frayer un passage entre les militants anti-avortement postés sur le trottoir de la clinique. Tant que faire se peut, elle les protège des insultes, voire des menaces de mort. Leur visage est dissimulé par un parapluie. Souvent, les Pink House Defenders diffusent de la musique, pour noyer les cris des manifestants.

« Ceux qui nous soutiennent peuvent perdre leur travail »

Une quinzaine de bénévoles se relaient devant cette clinique. Quelques autres n’interviennent que ponctuellement. De façon générale, les candidats ne se bousculent pas au portillon. « Beaucoup de ceux qui nous soutiennent le font discrètement. S’ils affichaient ce soutien, ils pourraient perdre leur travail, perdre leur famille, leurs amis », assure Derenda Hancock. Au Mississippi, parler d’avortement est tabou et défendre ce droit l’est encore plus. Le mois dernier, la coordinatrice dit avoir reçu dix propositions d’aide par e-mail. Mais finalement, personne n’a donné suite.

Derenda Hancock, co-organisatrice des «Pink House Defenders», se tient devant la Jackson Women's Health Organization, la dernière clinique d'avortement du Mississippi, le 3 mai 2022, à Jackson. AP - Rogelio V. Solis

Elle nous conduit dans une maison où ses équipes peuvent se reposer, à quelques mètres de la clinique. Depuis l'annonce d'une décision imminente de la Cour suprême sur le droit à l'avortement, les militants anti-avortement sont devenus encore plus agressifs à l'encontre du personnel de la clinique. « La meilleure des protections est de connaître son ennemi. Nous savons tout d’eux et nous travaillons constamment à en savoir davantage », assure-t-elle. Lorsqu’elle n’est pas devant la clinique, elle avoue passer la plupart de son temps à faire des recherches sur eux.

« Tu ne sais pas comment tu vas réagir si tu te fais cracher dessus »

Ren, 24 ans, a commencé à donner quelques heures de son temps il y a tout juste un mois. « J’y vais une ou deux fois par semaines, pour des vacations d’environ deux heures. C’est totalement épuisant », sourit-elle. « En général, ensuite, je rentre chez moi et je fais une sieste parce que je n’arrive pas à garder les yeux ouverts ». Pour se protéger, l’étudiante confie avoir pris quelques dispositions. Elle préfère par exemple venir à pied, plutôt que de révéler sa plaque d’immatriculation. « Je ne veux pas qu’ils sachent qui je suis, où j’habite, où je travaille », détaille Ren. « On les appelle les "anti". Ils me font penser à un mélange entre des terroristes et ces ados qui persécutent leurs camarades au collège ».

Avant d'affronter ces militants anti-avortement, chaque nouvelle recrue doit obligatoirement passer par une longue période de formation. Pendant plusieurs semaines, interdiction d’interagir avec les manifestants. « Au début, l’équipe de défense de la clinique ne sait pas comment les nouveaux vont réagir en se faisant crier ou cracher dessus », explique la jeune femme. « Et honnêtement, vous ne savez pas vous-mêmes ce dont vous êtes capables quand une personne vous lance que vous méritez de mourir ou de vous faire violer ».

Coleman Boyd, médecin du Mississippi et ardent militant anti-avortement, au centre, et un autre conseiller tentent de dissuader une patiente de suivre les Pink House Defenders et d'entrer dans la Jackson Women's Health Organization, dernière clinique d'avortement agréée par l'État à Jackson, Mississippi, mercredi 1er décembre 2021. AP - Rogelio V. Solis

La police aux abonnés absents

Une règle d’or : éviter tout contact physique, même si l'un des manifestants franchit les limites de la propriété. Les défenseurs de la clinique sont invités à filmer la scène et à envoyer la vidéo aux forces de l'ordre. Pourtant, la police de Jackson rechigne toujours à intervenir. « Les flics ne font rien », regrette Derenda Hancock, la coordinatrice des Pink House defenders. « C’est même rare qu’une voiture de police se déplace ici. Il n’y a aucune application de la loi ».

D’après elle, les autres cliniques connaissent la même situation. Si la Maison rose de Jackson fermait ses portes, Derenda aimerait continuer à protéger ces autres établissements. Elle assure que les manifestants actuellement présents devant la clinique ne s’arrêteront pas au Mississippi : « Ils iront ailleurs, jusqu’à abolir l’avortement dans le reste des États-Unis ».

