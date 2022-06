États-Unis: Joe Biden prochainement en Arabie saoudite pour rencontrer Mohamed ben Salman

C’est confirmé, la tournée moyen-orientale de Joe Biden à la mi-juillet passera bien par l’Arabie saoudite. Malgré ses hésitations le président américain y rencontrera bien le prince héritier Mohamed ben Salman.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Officiellement, Joe Biden explique qu’il se réjouit de répondre à l’invitation du roi Salman. Mais chacun sait que dans le royaume, la réalité du pouvoir appartient au fils du souverain. Jusqu’ici le président américain expliquait qu’il n’avait pas pris de décision sur une rencontre avec le prince héritier, sans l’accord duquel l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi n’aurait pas été possible.

Finalement, cela se fera mais dans un cadre multilatéral. Celui du conseil de coopération du Golfe, pour discuter des questions de de sécurité et de paix dans la région et notamment de la guerre au Yémen et de l’Iran. Mais la Maison Blanche explique que ce format à plusieurs n’exclut pas non plus des rencontres bilatérales.

Le communiqué de la porte-parole annonce des discussions sur les droits de l’homme, mais aussi sur les questions énergétiques. C’est une urgence politique pour le président en pleine année électorale. Le prix de l’essence à la pompe ne cesse de grimper, et il y a quelques jours, l’Opep, emmenée par le royaume saoudien a opportunément annoncé une augmentation de sa production de brut.

Une annonce qui a semble-t-il favorisé ce voyage et cette rencontre avec celui que pendant la campagne présidentielle de 2020, Joe Biden traitait de paria en direct à la télévision.

