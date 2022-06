Amazon demande l'annulation de l’ALU, son premier syndicat créé fin mars

Amazon veut annuler la victoire de l’Amazon Labor Union (ALU), premier syndicat créé fin mars, dans l'un de ses entrepôts de New York, au motif que le scrutin n'était pas juste et libre à ses yeux. (Image d'illustration) REUTERS - Rick Wilking

Amazon veut annuler la victoire de l’Amazon Labor Union (ALU), premier syndicat créé fin mars, dans l'un de ses entrepôts de New York, au motif que le scrutin n'était pas juste et libre à ses yeux. Une audition devant l'agence américaine en charge du droit du travail a débuté lundi suite à une requête d'Amazon, qui demande l'organisation d'un second scrutin.