Guatemala: des coulées de boues font au moins 15 morts après de fortes pluies

Au moins quinze personnes sont mortes et sept autre ont été blessées dans une dizaine de coulées de boue. Les fortes pluies qui tombent sur le petit pays d'Amérique central affectent désormais plus d'un demi millions d'habitants.

Depuis le début du mois de mai, des pluies accompagnées de vents forts ont provoqué des glissements de terrain, des inondations, des effondrements d'infrastructures et des destructions dans le pays d'Amérique centrale. Si les inondations et glissements de terrain touchent l'ensemble du territoire national, ce sont les villages indigènes qui sont les plus affectés : c'est là qu'une mère et ses six enfants ont été ensevelis par une coulée de boue. C'est là encore que trois frères mineurs se sont noyés.

La Coordination pour la réduction des catastrophes naturelles (Conred) précise que jusqu'à présent, près de 1 000 logements ont été endommagés ainsi que huit établissements scolaires. 80 routes sont devenues impraticables, plusieurs ponts ont été emportés par les flots. Ces destructions touchent des zones où les infrastructures se font déjà rares et un enclavement aggravé de ces territoires rendra encore plus difficile le quotidien de leurs habitants : six Guatémaltèques sur dix vivent sous le seuil de la pauvreté.

Pour ne rien arranger, les précipitations devraient s'intensifient d'ici à la fin du mois de juin. Les autorités ont placé 78 municipalités ont état d'alerte maximale. En 2021, les pluies avaient causé la mort de 35 personnes et fait trois disparus, dix-sept blessés et affecté près de 1,5 million de personnes. Près de 12 000 personnes avaient dû être évacuées.

(Avec AFP)

