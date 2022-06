À la Une: un leader autochtone à la tête de manifestations relâché en Équateur

Revue de presse des Amériques

En Équateur, les manifestations contre la hausse des prix du carburant, et plus globalement la politique économique du gouvernement, se poursuivent. Le président de la Conaie, la plus grande organisation indigène du pays, a été brièvement arrêté mardi. La police l’accuse d’avoir ordonné à ses partisans de bloquer des routes. Ces blocages constituent l’essentiel du mouvement de protestation. Leonidas Iza doit « comparaître devant un juge pour sa participation présumée au crime de paralysie d’un service public », nous dit El Comercio, mais il comparaitra libre. Il a en revanche l’interdiction de quitter le pays et doit se présenter au tribunal les mercredis et vendredis jusqu’au 4 juillet, date de son procès.

Dans son édito du jour, El Comercio réclame que l’état de droit prime dans ce dossier et souligne le caractère très « politique » de cette arrestation. Le journal reconnait que « la loi équatorienne autorise à résister, mais condamne aussi la paralysie des services publics ». Routes fermées, ouvriers absents : selon le président de la Fédération équatorienne des exportateurs, cité par Ecuador Times, « une journée de manifestation dans la région de la Sierra coûte au secteur environ 3,2 millions de dollars ».

Trump ou pas Trump ?

Aux États-Unis, quatre États ont choisi mardi les candidats qui s’affronteront au mois de novembre lors des élections de mi-mandat. Parmi eux, le Nevada, État clé où les démocrates et les républicains devraient être au coude à coude. Donald Trump a réussi à obtenir la victoire de « son candidat favori », Adam Laxalt, nous explique le Washington Post. Il défiera donc la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto, dans la course au Sénat, qui est « une cible privilégiée des républicains à l’automne ».

En Caroline du Sud, ce scrutin était un moyen de jauger la résistance de candidats qui s’étaient opposés frontalement à Donald Trump dans le passé. « Le représentant Tom Rice, l’un des 10 républicains de la Chambre des représentants qui avait voté pour sa destitution » lors de la procédure d’impeachment, a perdu, mais « la représentante Nancy Mace, qui s’est attiré la colère de Trump après avoir voté pour certifier la victoire de Joe Biden en 2020, a emporté sa primaire contre un candidat soutenu par l’ancien président ». « Une fois de plus, c’est l’emprise de Donald Trump sur le parti républicain qui a fait l’objet d’un scrutin. Et cette emprise semble encore assez forte », conclut Vox.com.

Pendant ce temps, lors d’une élection spéciale dans le sud du Texas, Mayra Flores, candidate républicaine à la Chambre des représentants, a battu dès le premier tour le démocrate Dan Sanchez. Ce qui réduit encore plus « la marge déjà minuscule que les démocrates détiennent dans cette chambre », écrit le Washington Post. La défaite est d’autant plus importante, souligne le Texas Tribune qu’il s’agit de la perte d’un « bastion démocrate historique ».En concédant sa défaite, Dan Sanchez a lui accusé les démocrates « de ne pas avoir fait assez pour défendre ce siège ».

Les incendies de retour dans l’Ouest américain

À l’approche de l’été, les États-Unis subissent de plein fouet une série de catastrophes liées au changement climatique. Orages violents, canicule - près de 120 millions d’Américains sont concernés par une alerte aujourd’hui – et sécheresse historique dans la quasi-totalité des États du sud-ouest. Dans le nord de Flagstaff, en Arizona, des milliers d’hectares sont en feu. « Et c’est reparti », titre Arizona Republic ce mercredi. Le Pipeline Fire a provoqué de nombreuses évacuations, comme celle de cette jeune femme dont le journal nous raconte l’histoire. Elle avait déjà dû évacuer il y a quelques semaines à cause d’un autre feu de forêt. La maison de son père avait brûlé avec, à l’intérieur, ses anciens jouets de petite fille. À nouveau, elle se trouve sur la trajectoire et doit faire ses bagages.

La chute du bitcoin a fait perdre 50 millions de dollars au Salvador

La Prensa Grafica parle « Crypto-crash ». Le bitcoin, monnaie officielle du Salvador depuis septembre dernier, est tombé à son niveau le plus bas depuis 2020. Conséquence de cette débâcle, explique le média El Salvador.com, « des millions d’investisseurs ont perdu soudainement leurs fonds ». Et le président aussi, si l’on en croit le site nayibtracker.com « qui tient une mise à jour constante » des bitcoins achetés par Nayib Bukele. En tout, il aurait acquis 2301 bitcoins et perdu environ 50 millions de dollars. Cet argent « aurait pu être utilisé pour aider des familles vulnérables », s’exclame Diario Co Latino en Une. Le président Bukele encourage pourtant encore dans ses tweets à acheter davantage de bitcoin. Il partage un message rassurant de son ministre des Finances, selon lequel « les pertes dues à l’effondrement du marché des crypto-monnaies ne représentent même pas 0,5 % du budget national ». El Salvador.com regrette toutefois le manque de transparence dans l’utilisation des fonds publics pour la promotion des crypto-monnaies.

Braconnage au Brésil

Au Brésil, un deuxième suspect a été arrêté mardi dans la région d’Amazonas dans l’enquête sur la disparition, il y a 10 jours, du journaliste britannique Dom Phillips et du militant indigène brésilien Bruno Pereira. Les recherches se poursuivent dans la région de la rivière Itaquaí, nous dit Folha de Sao Paulo. Une région à laquelle le journal brésilien consacre sa Une ce mercredi. Il soutient que les conflits actuellement sur ces terres indigènes sont directement liés à l’abandon de programmes publics, qui ont favorisé « l’augmentation du braconnage », notamment de la pêche illégale d’un poisson, le pirarucu. Aujourd’hui, de ces initiatives de gestion durable de la pêche, « il ne reste que des panneaux usés, éparpillés sur les rives de la rivière Itaquaí », regrette Folha.

