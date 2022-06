États-Unis: la Fed relève ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation

La banque centrale américaine augmente ses taux d’intérêts pour la troisième fois d’affilée. Cette fois la hausse et la plus forte depuis presque un quart de siècle.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Un quart de point en mars, un demi-point en mai, trois-quarts de points en juin. La réserve fédérale appuie de plus en plus fort sur la pédale de frein. La banque centrale américaine n’avait pas augmenté ses taux de 0,75% depuis 24 ans. Il faut dire qu’elle est confrontée à une inflation qui reste au plus haut depuis 40 ans. Le chiffre publié vendredi dernier, 8,6% de hausse sur un an en mai, marque une réaccélération par rapport au mois précédent. Loin, très loin des 2% annuels, qui restent l’objectif officiel.

Maîtriser l'inflation tout en évitant la récession

La solution, c’est de rendre plus cher le prix de l’argent et des emprunts, pour faire baisser la demande. Et l’institution présidée par Jérôme Powell est prête à appuyer encore plusieurs fois sur le frein dans des proportions similaires d’ici à la fin de l’année. L’enjeu désormais, c’est de savoir doser ce freinage, pour éviter que l’économie s’arrête complètement.

Après la contraction du PIB au premier trimestre, la Fed ne voit pas de récession s’installer au deuxième. Cela ne l’empêche pas de revoir ses prévisions de croissance à la baisse pour cette année et la suivante et de prévoir aussi une légère remontée du chômage d’ici à la fin de l’année. Autrement dit, les membres du comité de politique monétaire savent qu’ils marchent sur un fil. Mais parmi toutes leurs missions, leur priorité est claire : maîtriser l’inflation.

Pierre Schoeffler: «Juguler l'inflation sans casser la croissance, ça va être très difficile»

