États-Unis: une rue Jamal Khashoggi inaugurée face à l'ambassade d'Arabie saoudite

Une rue Jamal Khashoggi a été inauguré à Washington. La plaque portant le nom du journaliste saoudien assassiné par des agents de son pays à Istanbul il y a quatre ans a été dévoilée ce mercredi dans la capitale fédérale américaine.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Elle ne mesure qu’une centaine de mètres, mais elle n’est pas située n’importe où. La rue Jamal Khashoggi est désormais l’adresse de l’ambassade d’Arabie saoudite aux États-Unis. On se souvient que c’est dans une représentation diplomatique saoudienne que Jamal Khashoggi avait été assassiné.

« C’est un message sur l’importance de la liberté de la presse et c’est un message au gouvernement saoudien : vous ne pouvez pas couvrir ça, explique le président du conseil du district de Columbia, Phil Mendelsohn. Les gens qui travaillent ici vont voir ce nom tous les jours. Ils ne pourront pas oublier. Et ils ne pourront pas oublier que nous nous souvenons. »

Une inauguration juste avant le voyage de Biden en Arabie saoudite

Cette inauguration intervient deux jours après la confirmation d’un voyage de Joe Biden en Arabie saoudite, d’une rencontre avec le prince héritier Mohammed Ben Salmane, sans l’approbation duquel le meurtre n’aurait pas pu avoir lieu. Pour Sarah Leah Whitson directrice de l’ONG Democracy for the Arab World Now (Démocratie dans le monde arabe maintenant, en français), ce voyage est une erreur.

« D’abord, il n’y aura pas de baisse du cours du pétrole et l’administration Biden l’a déjà admis. Il n’y a pas d’avantage pour les États-Unis. Il y a un avantage pour les entreprises américaines d’armement. Il y a un avantage pour l’Arabie Saoudite, Israël et les Émirats [arabes unis] ».

Le voyage aura lieu à la mi-juillet. La Maison Blanche a indiqué que les droits humains feraient partie des sujets de discussion.

