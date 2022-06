À la Une: y aura-t-il un débat de l’entre-deux-tours en Colombie?

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Nouvelle polémique en Colombie à trois jours du deuxième tour de la présidentielle. Y aura-t-il un débat entre les deux candidats ce jeudi soir ? Le tribunal supérieur de Bogotá en a donné l'ordre, après avoir examiné un recours d’un groupe de partisans de Gustavo Petro. La Cour estime qu'un État « qui se veut démocratique ne peut priver les Colombiens d'entendre leurs candidats à la présidence ». Voilà du jamais vu, écrit El Espectador, qui ajoute du « piment dans cette course déjà trépidante ».

Rodolfo Hernández ne l'entend pas de cette oreille. Dès le 3 juin, l'homme d'affaires l'avait dit dans un clip de campagne : il n’a aucune intention de participer à ces dynamiques « de haine » où les candidats sont invités à « s'entretuer en 1mn30 ». El Colombiano écrit que le candidat a demandé « des éclaircissements » au tribunal. « De quoi a-t-il peur ? », se moque Gustavo Petro sur Twitter. Lui accepte ce débat. Mais l'ensemble de la presse rappelle que l'ex-guérillero a souvent évité de telles rencontres dans le passé.

Peut-on forcer des candidats à débattre ?

Pour qu'un débat soit organisé ce soir, il faudrait une demande conjointe, ce qui est peu probable, résume El Colombiano. Si l'éditorialiste d'El Espectador déplore l'absence de débats d'idées, il estime qu'un pays « qui n'a pas institutionnalisé les débats présidentiels ne peut pas aujourd'hui, par une décision de justice, forcer quelqu'un à apparaître dans un espace où il ne veut pas être » : « la liberté d'expression », ajoute-t-il, « implique également la liberté de se taire ». Même le Conseil national électoral estime qu'on ne peut pas « forcer un candidat à participer à un débat », note El Tiempo.

Comment sortir de la crise en Équateur ?

En Équateur, des barrages et des barricades de fortune se dressent désormais dans onze des 24 provinces du pays. L'accès à la capitale Quito est partiellement coupé. Cela fait trois jours maintenant que des manifestants dénoncent la hausse du prix des carburants, mais aussi le manque d'emplois et l'octroi de concessions minières dans les territoires autochtones. La Hora se demande « où sont les propositions concrètes ». Dans son édito, le journal note la présence « d'égos exaltés » et invite les deux parties à se parler et à garder en tête l'intérêt national. « Tant le gouvernement du président Guillermo Lasso et que la Conaie [la principale organisation autochtone] ont l'occasion de démontrer qu'ils sont capables de mettre leurs propositions en pratique avec la même verve que celle avec laquelle ils ont mesuré leur force dans les rues. »

Pourtant, il semble que personne ne souhaite ce dialogue, regrette El Comercio. La Conaie « reste implacable sur 10 points de son agenda » et de l'autre côté, « l'arrestation du président de cette organisation ne contribue pas non plus à la tenue d'une réunion de haut niveau ». Le quotidien regrette la peur qui s'installe dans le pays et « pas seulement au sein des classes moyennes et supérieures ». « Ce serait une erreur de croire que tout "le peuple" soutient la grève, tout comme ce serait une erreur d’affirmer que toute la classe moyenne est contre », insiste l’éditorialiste. Et « pendant ce temps, une autre partie de la population regarde les jours passer, les routes fermées, se demande s'il y aura cours le lendemain, et veut continuer à vivre ».

Microsoft enterre Internet Explorer

Pour finir, la presse américaine revient avec nostalgie sur cette disparition qui file un sacré coup de vieux. Internet Explorer n'est plus. Microsoft a débranché mercredi son célèbre navigateur né en 1995, « quand Bill Clinton était à la Maison Blanche et le tube "Waterfalls" de TLC numéro 1 aux États-Unis », précise le New York Times. Alors oui, Internet Explorer « ça buggait tout le temps, c'était lent », reconnaît le journal, mais ce navigateur « était là depuis toujours ». C’est aujourd’hui « la fin d'une ère ».

