Haïti: libération des cinq jeunes Turcs retenus par un gang

Les différents gangs criminels, notamment les «400 mawozo», sèment la terreur en Haïti, enlevant des personnes ou forçant même de nombreux résidents à quitter leurs maisons à cause des combats violents, comme ici à Port-au-Prince, le 2 mai 2022. © Ralph Tedy Erol / Reuters

En Haïti, les gangs continuent à faire la loi et les autorités ne semblent pas être en mesure de freiner cette insécurité. Les bandes criminelles commettent quotidiennement des enlèvements contre rançons. On a appris hier la libération de cinq citoyens turcs qui avaient été pris en otage il y a plus d’un mois.