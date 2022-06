À la Une: en Colombie, la peur des violences post-électorales

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

La presse craint des actes de violence en cas de défaite de Gustavo Petro. Selon El Espectador, il y a des indices suggérant que des jeunes de ce qu'on appelle la « Primera Linea », c’est-à-dire ceux qui étaient très mobilisés lors des manifestations anti-gouvernementales de l’année dernière, pourraient descendre dans la rue en dénonçant des fraudes électorales. Ce climat d’angoisse est très néfaste pour la démocratie car « il incite les électeurs à choisir un candidat non pas parce qu’ils approuvent son programme, mais pour éviter des violences post-électorales », estime le journal El Espectador. Pour ce quotidien, il faut savoir « perdre une élection », c’est d’ailleurs le titre de son éditorial.

Des groupes armés en campagne pour le candidat de la gauche

Au moins 14 groupes armés, dont des milices proches de l’ELN, des dissidents des Farc ou encore des trafiquants de drogue du Clan del Golfo soutiennent Gustavo Petro. Et ils forcent les habitants dans les régions comme le Cauca à voter pour lui. C’est un article à lire dans Semana intitulé « voter avec du plomb ». Officiellement, Petro prend ses distances avec ces criminels, qui continuent à agir en toute impunité. Semana cite l’exemple d’un dirigeant autochtone, Jesus Antonio Montano. Habitant du Cauca, il n’a cessé de dénoncer la pression exercée par des paramilitaires sur les habitants pour qu’ils votent en faveur de Gustavo Petro. Il y a trois jours, Jésus Antonio Montano a été retrouvé assassiné, d’après le site de la radio Caracol. « Lutter contre les violences en milieu rural sera le défi majeur du nouveau président », écrit pour sa part le New York Times. Il est dommage, poursuit le journal, que ni Gustavo Petro, ni Rodolfo Hernandez aient une stratégie pour endiguer ce fléau.

► À lire aussi : Présidentielle en Colombie: un scrutin serré et à haut risque

Le double assassinat en Amazonie : quel mobile ?

Les violences dans les zones recluses, le Brésil les connait aussi avec l’assassinat en Amazonie d’un journaliste britannique et d’un expert des peuples autochtones. L’image montrant des policiers transportant les cercueils avec les restes de corps de Dom Phillips et de Bruno Pereira fait la Une de la presse. Les dépouilles mortelles ont été acheminées par avion à Brasilia, la capitale brésilienne pour une autopsie. D’après O Globo, les deux hommes ont été tués par balles, leurs corps ont ensuite été démembrés et enterrés. Un suspect arrêté, il y a quelques jours, a admis son « implication dans le meurtre » de Dom Philips et de Bruno Pereira. Les autorités cherchent encore le mobile du crime. Pour l’instant, elles poursuivent la piste de la pêche illégale et du trafic de drogue dans cette région frontalière avec le Pérou.

La presse pointe la responsabilité du gouvernement

Selon Folha de Sao Paulo, qui a traduit son éditorial en anglais, c’est uniquement parce que l’État est absent dans cette zone de l’Amazonie que des bandes criminelles peuvent y agir librement. Le journal critique sévèrement la réaction du président Jair Bolsonaro selon lequel Dom Phillips et Bruno Pereira se seraient « aventurés » dans la région. « Non, écrit Folha, le journalisme n’est pas une aventure. Et l’Amazonie ne sera pas partie intégrante de la démocratie brésilienne tant que des bandits et des bucherons imposeront leur loi, celle de la violence, dans la région ».

► À lire aussi : Brésil: la mort de Bruno Pereira et Dom Phillips confirmée, vague d'indignation dans le pays

Conflit social en Équateur, négociations dans l’impasse

En Équateur, le mouvement de protestation indigène contre la hausse du coût de la vie s'est étendu jeudi au secteur des transports et aux étudiants. Le président Guillermo Lasso prône le dialogue avec la confédération des nationalités indigènes de l'Équateur (Conaie), mais les négociations sont pour l’instant dans l’impasse. Selon La Hora, il n’y a qu’une issue possible à ce conflit et c’est la négociation. La Conaie doit présenter des propositions concrètes et applicables surtout si l’organisation prétend parler au nom de toute la population (et non seulement au nom des autochtones qui constituent 7% des habitants du pays). Le quotidien El Comercio pour sa part regrette aussi l’impasse de la situation. Il souligne que le gouvernement n’est pas prêt à baisser davantage le prix des combustibles, comme le souhaitent les manifestants. Concernant une éventuelle médiation, le quotidien suggère le soutien de l’église, un acteur qui pourrait réussir à mettre les deux parties autour de la table.

► À lire aussi : Équateur: le mouvement de protestation amérindien s'amplifie et arrive à Quito

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne