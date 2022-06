États-Unis: 50 ans après, l'écho du Watergate résonne dans les couloirs du Capitole

Dans la nuit du 16 au 17 juin 1972 commençait le scandale du Watergate. Cinq hommes étaient arrêtés alors qu’ils s’introduisaient dans les bureaux du parti démocrate à Washington. L’affaire allait finir par entraîner la démission du président Nixon, à l’origine de cette intrusion selon des enquêtes à la fois journalistiques et parlementaires. Cet anniversaire résonne avec l’actualité politique américaine et l’enquête sur l’assaut du Capitole le du 6 janvier 2021.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Un président qui cherche un moyen de se maintenir au pouvoir, des journalistes qui cherchent et publient des faits et une commission parlementaire qui travaille en direct à la télévision. Entre le Watergate et le 6 janvier, il y a des ressemblances.

Il y a aussi des différences. La principale, c’est sans doute le parti républicain. En 1972, les élus du parti présidentiel étaient majoritaires pour demander une commission d’enquête sénatoriale. Une commission réellement bipartisane alors que celle du 6 janvier a été majoritairement approuvée selon le clivage politique de la chambre des représentants. Sur neuf membres, deux seulement sont républicains et ils sont traités comme des parias dans leur propre parti. Si en 1972, Richard Nixon avait fini par démissionner, c’est parce qu’il savait que les élus républicains finiraient par le condamner. Rien de tout cela depuis un an et demi. Les élus du parti ne veulent pas ou n’osent pas s’attaquer à un Donald Trump, encore très influent. Ainsi, parmi les chaînes préférées des conservateurs, nombre d'entre elles épousent encore, comme Donald Trump, l'idée que la présidentielle de 2020 lui aurait été « volée », et elles ont même fait le choix de ne pas retransmettre ces auditions.

La réaction de l’opinion est une autre différence. Dans les années 70, les auditions avait fini par convaincre la majorité des Américains de la culpabilité du président. La première de la commission du 6 janvier a été regardée par vingt millions de personnes ; ils avaient été 80 millions à suivre le spectaculaire témoignage devant le Congrès de John Dean, alors chef des services juridiques de la Maison Blanche, quand il avait impliqué Richard Nixon dans le scandale. C’est-à-dire un score correct, mais pas un record. Dans la société américaine fracturée, tout se passe comme si chaque camp s’en tenait à une opinion déjà faite.

Un vice-président sous la pression

Ce jeudi se tenait donc la troisième audition publique de la commission sur l’attaque du Capitole, le 6 janvier 2021. Les membres de la commission se sont intéressés aux pressions subies par le vice-président Mike Pence pour ne pas certifier l’élection présidentielle de 2020.

Le président de la commission, Bennie Thomson, représentant démocrate du Mississippi, le dit : il n’est pas souvent d’accord avec Mike Pence, mais il salue son courage le 6 janvier. Car le vice-président a résisté à la pression. Pression venue avant, sur une idée d’un juriste proche de Donald Trump, John Eastman, qui expliquait qu’il pouvait ne pas certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Une idée illégale et John Eastman le savait, selon le conseiller juridique de la vice-présidence. Cela n’a pas empêché Donald Trump de continuer à faire pression sur Mike Pence le jour même pour qu’il suive ce plan dont il savait qu’il violait la loi au cours d’un coup de fil tendu pendant lequel, selon un témoin, il a traité le vice-président de « mauviette ». Pression encore dans son discours prononcé avant l’attaque et aussi, via les réseaux sociaux, après l’entrée dans le Capitole des émeutiers. À ce moment-là, les services de sécurité avaient mis Mike Pence à l’abri, non loin de ceux qui en voulaient à sa vie. Pression encore quelques heures après l’insurrection pour tenter d’obtenir une suspension du processus qui avait repris, dans un email de John Eastman. Ce dernier a ensuite demandé une grâce présidentielle qu’il n’a pas obtenue. Convoqué et interrogé par la commission, il a préféré garder le silence.

« C’était une audition informative, une audition puissante, a réagi le représentant démocrate de Californie Pete Aguilar qui menait l'audition du jour. Donald Trump savait qu’il avait perdu l’élection de 2020. Mais il ne pouvait pas se résoudre à participer au transfert pacifique du pouvoir. Alors il s’en est remis à un plan, dont il savait encore une fois qu’il était illégal. Et quand le vice-président a refusé d’y participer, il a lâché à ses trousses une foule violente. J’ai demandé comment nous en étions arrivés là. Et je crois que la réponse à cette question commence avec le fait des personnes qui occupent des positions de pouvoir placent leur parti avant leur pays. Et on ne peut laisser ça continuer. »

► À lire aussi : L’assaut du Capitole était une «tentative de coup d’État» et «encouragée» par Trump, dit l'enquête parlementaire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne