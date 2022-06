Brésil: la mort de Bruno Pereira et Dom Phillips confirmée, vague d'indignation dans le pays

Les dépouilles mortelles de Bruno Pereira et Dom Phillips, assassinés en Amazonie la semaine dernières, ont été acheminées par avion à Brasilia, la capitale brésilienne. Le double assassinat a soulevé une vague d’indignation au Brésil.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à São Paulo, Martin Bernard

Après dix jours d'intenses recherches, la police fédérale a annoncé mercredi qu'un des deux suspects, le pêcheur Amarildo da Costa de Oliveira, avait reconnu avoir enterré les corps des deux hommes, disparus depuis le 5 juin lors d'une expédition dans la Vallée amazonienne du Javari (nord-ouest).

Sur les lieux, la police a découvert des « restes de corps humains » ayant « 99 % de probabilité » d'appartenir aux deux hommes. Enfermés dans deux cercueil de bois, ils sont arrivés jeudi soir à Brasilia pour l'identification définitive.

La police a communiqué tard jeudi sur les traces de sang retrouvées sur le bateau d'Amarildo da Costa de Oliveira lors de son arrestation la semaine dernière. Elles ne correspondent pas à l'ADN de Dom Phillips et des « examens complémentaires » sont nécessaires pour déterminer si c'est celui de Bruno Pereira.

Des restes de corps de l'expert indigène Bruno Pereira (Brésil) et du reporter indépendant Dom Phillips (Grande-Bretagne) sont transportés dans un véhicule de police après avoir été découverts lors de la recherche à Atalaia do Norte, dans l'État d'Amazonas (Brésil), mercredi 15 juin 2022. AP - Edmar Barros

En outre, « aucun ADN humain n'a été détecté » dans les viscères trouvés flottant sur le fleuve. Cette découverte avait été annoncée par le président Jair Bolsonaro lors d'une interview radio qui avait conclu : « Tout porte à croire qu'on leur a fait du mal ».

L'enquête se poursuit pour déterminer le mobile du crime, les circonstances de la mort apparemment « par arme à feu », le rôle exact joué par les deux suspects arrêtés, Amarildo da Costa et son frère Oseney, et leurs éventuels complices. Selon la presse brésilienne, trois autres suspects ont été identifiés, dont le commanditaire présumé des meurtres. La police fédérale n'a pas confirmé l'information mais n'a pas exclu d'autres arrestations.

Les condoléances de Bolsonaro jugées insuffisantes

Jair Bolsonaro a discrètement présenté ses condoléances aux familles des victimes sur Twitter, mais le président brésilien a surtout fait face à une avalanche de critiques. « Ce meurtre cruel et brutal est la preuve concrète de l’absence totale de l’Etat brésilien en Amazonie et à l’égard de tous ceux qui donnent leurs vies pour lutter contre la déforestation », affirme Ana Toni, de l’institut Climat et Société. « Il semble, dit-elle, que l’État a livré l’Amazonie à des milices et à des criminels ».

De son côté, Marcio Astrini, le directeur de l’Observatoire du climat, estime que « le gouvernement Bolsonaro porte les empreintes digitales de cette terrible tragédie ».

► À lire aussi : Amazonie: Dom Phillips et Bruno Pereira ont disparu dans «une région sans foi, ni loi»

Côté politique, l’ancien président Lula a également réagi. « C’est très triste parce que ce pays est très grand, ce pays est très civilisé, et ce pays ne peut pas paraître à la face du monde comme si nous n’étions pas civilisés. Que nous tuons les défenseurs de l’Amazonie, que nous tuons les défenseurs des indigènes, qu’ils les tuent parce qu’ils défendent la lutte contre les orpailleurs en terre indigène »

Le journaliste Dom Philips avait interpellé le président Bolsonaro lors d’une conférence de presse, en lui demandant comment il allait préserver l’Amazonie. Jair Bolsonaro avait alors rétorqué au journaliste britannique : « Vous devez d’abord comprendre que l’Amazonie appartient au Brésil, elle n’est pas à vous ! »

► À lire aussi : Brésil: un suspect avoue avoir enterré les corps des deux disparus en Amazonie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne