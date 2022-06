Chili: la quête des mères biologiques d'enfants adoptés illégalement sous Pinochet

Depuis ce vendredi et jusqu’au dimanche 18 mai se tient à Stockholm le premier congrès européen des Chiliens « à la recherche de leurs origines ». Des années 1960 à 1990, plus de 20 000 enfants ont été adoptés illégalement, sans l’accord de leurs parents. Une pratique encouragée par le régime de Pinochet qui voulait éliminer la pauvreté en tout en profitant des rentrées d'argent. Depuis plusieurs années, les mères biologiques chiliennes tentent de retrouver la trace de leurs enfants.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Santiago du Chili, Naïla Derroisné

À l’âge de 17 ans, Cecilia Ottone a accouché prématurément d’un petit garçon. C’était le 18 septembre 1975. « Ils m’ont montré le bébé, je l’ai vu, il a pleuré. Et puis, ils l’ont emmené pour lui faire des examens. Le lendemain, j’ai demandé où il était et ils m’ont dit qu’il avait des problèmes de santé. Ensuite, plus personne ne m’a rien dit, ni ne répondait à mes questions. Deux jours après, ils m’ont annoncé que mon bébé était mort. »

Cecilia n’a jamais reçu d'acte de naissance, ni de décès de son enfant. Et elle a toujours eu un doute, jusqu’au jour où elle a consulté une voyante. « C’était une femme âgée et elle m’a demandé combien j’avais d’enfants. Je lui ai répondu que j’en avais deux. Mais elle m’a dit qu’elle en voyait trois. Je lui ai expliqué que ça devait être mon enfant mort-né et elle m’a rétorqué que "non", cet enfant était vivant. »

Un test ADN et un espoir avec ce congrès

À plusieurs reprises, Cecilia s’est rendue à l’hôpital où elle avait accouché pour obtenir des informations, qu’elle n’a jamais eues. Elle s’est alors fait un test ADN en espérant que son fils en fasse un aussi et que leurs données soient croisées : « J’ai encore l’espoir de retrouver mon fils et je suis sûre qu’il est toujours vivant. »

Cecilia a envoyé sa photo pour qu’elle soit affichée ce week-end à Stockholm au congrès des Chiliens « à la recherche de leurs origines ».

►À écouter aussi : Grand Reportage - Adoptions forcées au Chili, mères et enfants à la recherche de la vérité

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne