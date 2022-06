Présidentielle en Colombie: un scrutin serré et à haut risque

Montage photo montrant les candidats à la présidentielle colombienne Gustavo Petro et Rodolfo Hernandez s'entretenant avec Reuters et les médias à Bogota, Colombie, le 10 juin 2022 et le 24 mai 2022.

J-2 avant l'élection présidentielle en Colombie. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le second tour se joue sans participation de la droite traditionnelle. Les deux finalistes sont le candidat de gauche, Gustavo Petro et un outsider indépendant, le millionnaire Rodolfo Hernandez qui était encore inconnu du grand public il y a quelques mois.

Chacun des deux candidats dit représenter la rupture avec le système politique traditionnel en Colombie. Les derniers sondages voient Gustavo Petro et Rodolfo Hernandez aux coude-à-coude, entre 46 et 48% des intentions de vote. Mais ces chiffres ont de quoi surprendre. Après le premier tour, tous les analystes politiques colombiens pariaient en effet sur un immense front « anti-Petro ». Mais force est de constater que Rodolfo Hernandez a plus de mal que prévu à incarner cette digue censée empêcher l'arrivée au pouvoir du premier président de gauche de la Colombie.

« Les sondages montrent surtout un nombre très important d'indécis et même d'intentions de voter blanc », constate Yann Basset, professeur en Sciences politique à l'Université du Rosario en Colombie. « C’est la preuve qu'aucune des deux campagnes n'arrivent à convaincre totalement les électeurs des candidats qui ont été éliminés au premier tour, ni ceux qui étaient déjà indécis au premier tour ou qui n'ont pas voté », ajoute-t-il.

« Une campagne sale sans débat d’idées »

Et la campagne de l’entre-deux-tours ne les a probablement pas aidés à y voir plus clair. Le duel des deux finalistes a été avant tout marqué par des coups bas. Des vidéos piratées d'une réunion de l'équipe de Gustavo Petro ont fait scandale. Elles suggèrent que ses proches se sont lancés dans une stratégie de diffamation de ses adversaires, ce qui tranche avec le credo affiché du candidat de gauche de « la politique de l’amour et de l’amour politique ».

De son côté, Rodolfo Hernandez n'a pas fait mieux : l'auto-déclaré champion de la lutte contre la corruption est lui-même empêtré dans une affaire pour laquelle il va devoir comparaître devant la justice en juillet. Tout cela n'inspire guère confiance, estime Yann Basset : « La campagne pour le second tour a été une campagne assez sale, avec beaucoup de coups tordus mais très peu de débats sur le fond, sur les programmes et les idées. C'est quelque chose qui manque beaucoup et qui contribue à cette campagne négative à laquelle on assiste ».

« Les électeurs du centre décideront du vainqueur »

Au bout de trois semaines de campagne, de très nombreux électeurs ne se sentent représentés ni par l'ancien guérilléro converti en social-démocrate Petro, ni par l'entrepreneur millionnaire aux slogans TikTok, Hernandez. Ces Colombiens se retrouvent aujourd'hui devant le choix difficile de devoir voter pour « le moins pire ». « Malheureusement les deux hommes présentent des éléments populistes et démagogues », constate le politologue Sergio Guzman, qui dirige le cabinet de conseil Colombia Risk Analysis à Bogota. « Par conséquent il est très difficile pour les Colombiens – et notamment pour les électeurs du centre qui décideront du vainqueur – de faire un choix entre les deux candidats. Les abstentionnistes, surtout ceux du centre, pourraient présenter un grand désavantage pour Rodolfo Hernandez. Parce que les électeurs de Gustavo Petro sont très déterminés dans leur choix. Ils voteront avec conviction », selon le politologue.

Rodolfo Hernandez, candidat surprise

Un partisan du candidat présidentiel colombien de centre-droit Rodolfo Hernandez fait campagne dans les rues avant le second tour des élections présidentielles, à Bogota, Colombie, le 11 juin 2022. REUTERS - LUISA GONZALEZ

Il y a quelques semaines encore, Rodolfo Hernandez était inconnu du grand public. Mais sa communication n’a pas permis aux électeurs de se faire une idée plus précise de son programme. L’ancien maire de la ville de Bucaramanga a refusé de participer à un débat télévisé. À 77 ans, il s’adresse aux Colombiens presqu’exclusivement sur les réseaux sociaux. Rodolfo Hernandez y publie des vidéos qui dépassent rarement la minute. Son cheval de bataille : la lutte contre la corruption. Avec des slogans simples, comme « ne pas voler, ne pas mentir, ne pas trahir », cet entrepreneur qui a fait fortune dans la construction des logements sociaux se veut proche des électeurs.

Mais son franc-parler contraste avec l'absence d’une vision politique cohérente. Ses propositions vont de la fermeture d'ambassades colombiennes dans le monde pour amortir les prêts étudiants à l'obligation pour tous les Colombiens de faire du sport. En face, Gustavo Petro est, au contraire, un vieux routier de la politique et son programme est bien connu des Colombiens. Pour mettre fin aux inégalités sociales, l'ex-sénateur progressiste veut des universités gratuites, des systèmes de santé et des retraites publics, une transition écologique, une économie basée sur l'agriculture et le tourisme et la reprise des négociations avec les groupes armés pour pacifier un pays toujours en proie aux violences en tout genre.

La prochaine vice-présidente sera une Afrodescendante

Une chose est certaine : cette élection est d'ores et déjà historique, puisque les conservateurs et les libéraux qui régnaient sur la Colombie depuis 200 ans ont été évincés dès le premier tour. Historique aussi, parce que, pour la première fois dans son histoire, le pays aura une vice-présidente afro-colombienne, et ce peu importe le vainqueur du second tour. Les deux finalistes ont chacun choisi une Afrodescendante pour ce poste.

La véritable star de cette campagne électorale a été sans doute Francia Marquez. L'activiste écologiste a reçu en 2018 le prix Goldman pour son combat contre des mines illégales dans son village natal, dans le département du Cauca. Menacée de mort, cette mère célibataire a dû fuir avec ses deux enfants et a travaillé comme femme de ménage pour les nourrir avant d'étudier à l'université. Colistière de Gustavo Petro, Francia Marquez représente mieux que quiconque la lutte contre les inégalités, sociales, raciales et de genre.

Des affiches à l'effigie de la candidate colombienne à la vice-présidence de gauche Francia Marquez sont photographiées quelques jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle à Bogota, en Colombie, le 16 juin 2022. REUTERS - LUISA GONZALEZ

Son adversaire est Marelen Castillo, candidate à la vice-présidence de Rodolfo Hernandez. Cette universitaire conservatrice de 52 ans explique ne jamais avoir été victime de racisme et évite scrupuleusement d'aborder le sujet dans ses discours. Marelen Castillo s'efforce surtout d'adoucir l'image du machiste Hernandez qui, il n'y a pas si longtemps encore, déclarait à qui voulait l'entendre que « la place des femmes était dans la cuisine ».

Contexte politique et social tendu

Six ans après la signature des accords de paix, la société colombienne reste très polarisée. « Pendant longtemps Gustavo Petro a affirmé que seule une fraude électorale pourrait provoquer sa défaite. Un résultat serré mènera donc à des tensions », s’inquiète le politologue Sergio Guzman. « La durée de ces tensions dépendra de deux facteurs : premièrement, de la composition des manifestations. S0i beaucoup de personnes d’horizons différents protestent et pas seulement un groupe en particulier. Et deuxièmement, de la réponse du gouvernement. Notamment s’il décide de nouveau d’avoir recours à un usage excessif de la force. Cela aura une influence sur l’intensité et la durée des protestations », analyse M. Guzman.

Depuis deux jours, la police interpelle des « primera lineas » (Premières lignes), c'est le nom que se sont donnés l'an dernier les manifestants qui étaient sur les barricades lors du grand mouvement de contestation sociale, réprimé dans le sang par le gouvernement sortant. Le président Ivan Duque avait qualifié les manifestants de terroristes.

À quelques jours du second tour, les autorités décident de poursuivre les leaders de ce mouvement pour association de malfaiteurs et actes terroristes. Au moins une quarantaine d'entre eux ont été arrêtés dans plusieurs villes du pays. Sur les réseaux sociaux, les jeunes dénoncent au contraire des « arrestations préventives » avec, selon eux, un seul objectif : tuer dans l'œuf toute contestation après le scrutin.

