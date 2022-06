Présidentielle en Colombie: le vote des femmes pourrait-il faire pencher la balance?

Le candidat de gauche, Gustavo Petro avec sa fille et le millionnaire Rodolfo Hernandez sont les deux finalistes de l’élection présidentielle en Colombie. © AP/Fernando Vergara - Montage photo RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce dimanche 19 juin, les Colombiens votent pour le second tour de l’élection présidentielle. Deux candidats s’affrontent, celui de la gauche Gustavo Petro, qui était jusqu’au premier tour le favori des sondages, et un candidat surprise Rodolfo Hernandez, un millionnaire qui se présente sans étiquette politique. L’élection se déroule dans un contexte tendu puisque les autorités craignent des violences pendant et après le scrutin. La voix des femmes pourrait départager les candidats.