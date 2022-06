Équateur: «On restera mobilisés le temps qu'il faudra»

Alors que le mouvement de protestation ne faiblit pas, la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur (Conaie) annonce la poursuite des actions dans l'ensemble du pays.

Bien que le président Guillermo Lasso a décrété l'état d'exception dans trois provinces pour contenir les manifestations, les Équatoriens ne décolèrent pas. Au contraire, la puissante Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, la plus grande organisation de peuples indigènes du pays, a étendu ses blocages routiers à 14 des 24 provinces du pays, paralysant samedi des routes des provinces de Pichinca (où se trouve la capitale Quito), d'Imbabura et de Cotopaxi.

Défiant le gouvernement, cette dernière demande la baisse du prix des carburants, mais dénonce aussi le manque d'emplois et l'octroi de concessions minières dans les territoires autochtones. La Conaie a également demandé samedi à l'Assemblée nationale d'abroger l'état d'urgence afin de « ne pas être complice de la répression contre le peuple », a-t-elle indiqué sur Twitter. La Conaie, qui a contribué au renversement de trois présidents équatoriens entre 1997 et 2005 et avait déjà mené les violentes manifestations de 2019, compte poursuivre le mouvement jusqu'à ce que ses revendications soient satisfaites, explique l'un des porte-parole de l'organisation, Andres Tapia.

Des manifestants indigènes bloquent une rue lors de protestations contre les politiques économiques du gouvernement de Guillermo Lasso, à Quito, en Équateur, jeudi 16 juin 2022. AP - Dolores Ochoa

« La situation ne change pas, on continue à paralyser les départements, et on maintient nos programmes d'actions dans tous les territoires, y compris dans la capitale. Et même si l'état d'exception a été décrété, on continue aussi à planifier des manifestations », déclare-t-il à RFI.

Mouvement de colère

« On restera mobilisés le temps qu'il faudra. Nous en sommes au 6e jour de blocage et le mouvement ne ralentit pas, au contraire. On compte avec nous de plus en plus de gens et d'organisations. Donc, puisque les demandes de la Conaie n'obtiennent pas de réponse, la mobilisation continuera sans interruption », assure Andres Tapia.

Depuis le début du mouvement, lundi 13 juin, les affrontements avec les forces de sécurité ont fait au moins 83 blessés et 40 personnes ont été arrêtées, selon les autorités et les organisations indigènes. Vendredi soir le président conservateur Guillermo Lasso a déclaré qu'il s'engageait « à défendre le pays ». « Cela m'oblige à déclarer l'état d'urgence à Pichincha, Imbabura et Cotopaxi à partir de minuit ce soir » (05H00 GMT samedi), avait-il annoncé dans une allocution télévisée. L'état d'urgence permet de mobiliser les forces armées pour maintenir l'ordre, suspendre les droit des citoyens et instaurer des couvre-feux.

(et avec AFP)

