États-Unis: des employés d'Apple votent en faveur de la création d'un syndicat

Après Starbucks et Amazon, le mouvement de syndicalisation a gagné Apple avec la victoire historique d'un syndicat dans un Apple Store américain, une première pour la marque à la pomme.

Aux États-Unis, les syndicats continuent de faire leur apparition au sein des grandes entreprises. Après les travailleurs d’Amazon et de Starbucks, c’est au tour de ceux d’un magasin Apple de se syndiquer. Une première au sein du groupe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Le vote a eu lieu au sein d’un magasin Apple de la banlieue de Baltimore, dans le Maryland. Sur 110 employés, 65 se sont prononcés pour la création d’un syndicat.

S’il ne s’agissait pas du premier vote de ce genre dans un Apple Store, c’est bien la première fois que cela aboutit à un tel résultat. En créant un syndicat, les employés de ce magasin espèrent ainsi avoir leur mot à dire notamment sur les salaires, les horaires et les mesures de sécurité liées au Covid.

Un mouvement qui s'étend

En annonçant les résultats, les participants ont dénoncé les interférences de la direction qui, selon eux, a mené une campagne pour faire pression et dissuader les employés de se syndiquer.

Cette victoire s’ajoute à celle d’autres salariés au sein d’autres grands groupes américains. Un site d’Amazon près de New York, des cafés Starbucks, un mouvement qui s'étend chaque jour un peu plus, surtout depuis l’épidémie, et qui a redynamisé le mouvement syndical américain, sur le déclin depuis des décennies. Aujourd’hui, les organisateurs sont souvent des jeunes, diplômés, qui militent pour de meilleures conditions de travail, surtout lorsqu’il s’agit de groupes qui génèrent chaque année des milliards de dollars.

► À lire aussi : À New York, le premier syndicat d’Amazon espère inspirer d’autres travailleurs

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne