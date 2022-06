Au Canada, le projet de gel national de la possession d'armes de poing jugé insuffisant

La violence armée n’est pas un problème qu’aux États-Unis. Le Canada, voisin du nord, voit aussi une augmentation du nombre de fusillades. Quelques jours après la tuerie d’Uvalde au Texas, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait annoncé un gel national des armes de poing d'ici à l'automne. Mais le projet est loin de faire l’unanimité.

Avec notre correspondante à Montréal, Camille Feireisen

Marcel Wilson est déçu et en colère. Pour cet ancien membre de gang de rue devenu fondateur d’un mouvement qui a pour mission la prévention contre les armes à feu, le gouvernement canadien loupe sa cible avec son projet de loi qui vise à limiter le nombre d’armes de poing en circulation, en interdisant leur vente et en rachetant les armes d’assaut.

« Bannir les armes légales ne va rien changer au problème de la violence armée », dit-il. Au Canada, un homicide sur trois est lié aux armes à feu. Dans la majorité des cas, les armes illégales sont en provenance des États-Unis, rappelle Louis March, fondateur du mouvement Zero Gun Violence. « Plus de 80% des armes à feu utilisées dans des activités criminelles viennent de l’autre côté de la frontière. Cette loi, c’est davantage pour contrer la violence domestique, les suicides et les féminicides », rappelle Louis March.

Des armes à feu saisies sont exposées lors d'une conférence de presse de la Gendarmerie royale du Canada au quartier général de la Gendarmerie royale du Canada à Surrey, en Colombie-Britannique, le lundi 17 mai 2021. AP - DARRYL DYCK

Le sociologue Jooyoung Lee regrette un manque de vision. « Il faut comprendre comment ces armes traversent la frontière », maintient l'universitaire au micro de RFI. S’il salue la mesure permettant aux forces de l’ordre de saisir les armes des personnes jugées à risque, il aurait voulu voir des investissements dans les communautés les plus touchées par les fusillades.

Souvent, ce sont aussi les plus précaires, rappelle Marcel Wilson. « On a besoin d’investissements sur le long terme dans les communautés touchées. » Ils espèrent que le projet de loi aura un deuxième volet avec plus de mordant pour s’attaquer à ce fléau par la racine.

