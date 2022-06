«Juneteenth» aux États-Unis: la fin de l’esclavage commémorée dans le cimetière d’Olivewood au Texas

Reportage

Aux États-Unis, la fin de l’esclavage est devenue un jour férié l’an dernier. Juneteenth correspond à l’annonce de l’abolition de l’esclavage à Galveston - ville portuaire à proximité de Houston, au Texas- le 19 juin 1865, deux ans après le nord des États-Unis. Plusieurs cérémonies ont lieu ce dimanche et lundi dans les lieux de mémoire de la fin de l’esclavage. Reportage dans le cimetière d’Olivewood à Houston où sont enterrés les premiers afro-américains libres de la région et leurs descendants.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Malgré la canicule, on s’affaire à restaurer les tombes et à tondre l’herbe. « On va récupérer les déchets et les débris qui sont sur les pierres tombales. » Comme, Taylor Lindson, ils sont une dizaine à essayer de maintenir le patrimoine et éviter aux 4 000 sépultures du cimetière de tomber dans l’oubli.

Gabby Paink, elle, essaie de retrouver l’histoire de chaque personne enterrée à Olivewood : « Juneteenth est une fête vraiment très importante, en particulier pour les noirs texans, car on a été les derniers à savoir qu’on était libres. Beaucoup de gens enterrés ici on continuer à travailler sans réaliser qu’ils étaient libres. Donc c’est important pour les cimetières comme celui-ci d’être restauré pour Juneteenth afin que l’on célèbre un jour qu’ils n’ont pas pu fêter. »

« Grace aux personnes enterrées ici, je peux prendre le bus sans discrimination »

Margott Williams a créé l’association des descendants d’Olivewood. Rendre hommage aux personnes enterrées dans ce cimetière est son combat depuis plus de 20 ans : « Il y a encore beaucoup de travail. On doit en être à un tiers de la restauration des tombes. Grace aux personnes enterrées ici, je peux prendre le bus sans discrimination, grâce à elles je peux entrer quelque part par la porte principale et non par une porte dérobée. »

Le cimetière d’Olivewood vient d’être classé comme l’un des sites les plus en danger par le National Trust for Historic Preservation aux États-Unis et fait partie des sites de mémoires des Routes de l’esclavage, un projet de l’Unesco.

