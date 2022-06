La Colombie se rend aux urnes pour un second tour de la présidentielle à haute tension

Pour la première fois en 200 ans, aucun candidat de la droite traditionnelle ne figure au second tour de la présidentielle en Colombie. Ici, un bureau de vote à Bogota, le 17 juin 2022. © Fernando Vergara / AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La Colombie se rend aux urnes dimanche 19 juin pour choisir entre l’économiste et candidat de gauche Gustavo Petro et l'outsider indépendant Rodolfo Hernández, un ingénieur et entrepreneur millionnaire. Deux hommes aux parcours et visions différents, qui promettent la rupture. Et pour la première fois en 200 ans, il n’y a pas de candidat de la droite au second tour. Alors que le scrutin se déroule dans une ambiance tendue, les autorités craignant des violences.