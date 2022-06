Plus de 100 millions de personnes en alerte canicule aux États-Unis

Les États-Unis aussi font face à une vague de chaleurs extrêmes. L’alerte canicule concerne plus de 100 millions de personnes dans le pays. Et les températures risquent de continuer à augmenter dans les jours à venir.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Dans certains États comme le Nevada, les autorités parlent de températures record. 43 degrés ont été enregistrés à Las Vegas où depuis 4 jours le mercure ne descend pas à moins de 30 degrés la nuit. Du jamais vu depuis 70 ans.

Un tiers de la population américaine est affecté, de la côte est au Sud de la côte ouest, en passant par les plaines du Nord où les habitants se remettent tout juste des tempêtes du début du mois.

De nombreux incendies déclarés

L’alerte canicule devrait rester en place pour au moins cinq jours encore. Et les autorités appellent les habitants des zones concernées à rester à l’abri. Dans les régions du nord comme le Michigan, des centres climatisés ont été ouverts.

Au-delà du risque pour la population, cette vague de chaleur menace également l’environnement et accentue la sécheresse déjà très problématique pour certains États comme la Californie. Elle est également propice aux incendies. Depuis le début de la semaine, une quarantaine de feux se sont déclarés et ravagé plus d’un million d’hectares.

