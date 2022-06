À la Une: la victoire de Gustavo Petro en Colombie

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

« Petro, la troisième fois a été la bonne », titre La Republica, qui fait sa Une sur le président élu et son épouse Veronica Alcocer, se tenant par la taille, le bras levé, à côté de Francia Marquez, la future vice-présidente afro-colombienne ; au-dessus d’eux, une banderole : « Le changement est irrésistible ». « Le changement, c’est laisser la haine derrière soi », complète El Pais, citant Gustavo Petro. L’ancien guérillero qui, de fait, « ne s'est pas laissé dévorer par la violence », titre El Tiempo, notant le « ton conciliateur » de son discours de victoire, et son message « d’unité nationale ».

Pour le journal, l’arrivée de Gustavo Petro au pouvoir « peut largement se voir comme l’apogée heureux d’un processus de paix qui a réussi à désarmer et démobiliser un mouvement guérillero et porter un de ses membres à la présidence. Bref, un triomphe de la démocratie sur la prise du pouvoir par les armes ». Pour autant, pour El Espectador, « la question est aujourd’hui de savoir comment soigner tant de blessures ouvertes » dans le pays, « après des dizaines d’années à stigmatiser tout ce qui est de gauche ».

Défaite de Rodolfo Hernandez

Le candidat indépendant a « fait de la politique en solitaire » : or, rappelle un politologue interrogé par Semana, « pour arriver à la présidence, il fait une structure solide et des appuis ». Et puis son « passé (polémique) dans l’administration municipale ne lui a pas permis de se faire connaître dans les régions les plus reculées de Colombie », estime le journal, « alors que Gustavo Petro y est parvenu, et il a profité de sa campagne pour assister à des débats publics et parler aux paysans ».

Le candidat du Pacte historique est maintenant au pouvoir. « Pour faire fonctionner sa présidence, Gustavo Petro devra être un équilibriste », juge El Colombiano : « Il arrive au pouvoir avec un ambitieux programme de réformes : le système de santé, les pensions, les relations internationales et les impôts. Pour y arriver, il devra obtenir d’innombrables “oui” au Congrès ». Or, rappelle le journal, « si le Pacte historique est la force le plus importante au Congrès, il n’a pas la majorité ». El Tiempo estime déjà que si cela ne fonctionne pas avec le Congrès, « Petro pourrait très bien convoquer des consultations populaires, des référendums, voire même une Assemblée constituante ».

La grève nationale en Équateur

Ce dimanche, la police a réquisitionné un centre culturel indigène à Quito.« Ce n’est pas une caserne », criaient hier des habitants, alors que la police prenait le contrôle du centre « pour accueillir les policiers », écrit El Comercio. « La dernière fois que la police a pris le centre, c’était il y a 46 ans, pendant une dictature », a regretté son président sur Twitter. Une décision qui s’appuie sur l’état d’urgence déclaré dans trois provinces, dont la capitale, par le président Guillermo Lasso.

La grève nationale a été lancée il y a une semaine par la Confédération des nationalités indigènes pour obtenir entre autres une baisse du prix du carburant. Le président Lasso, précise El Universo, a déjà pris par décrets sept mesures, comme le doublement su budget de l’Éducation interculturelle ou la réduction des taux d’intérêt pour les emprunts. Mais ce lundi, de nouvelles manifestations sont prévues, et « les manifestants indigènes avancent sur la route Panaméricaine-Sud vers Quito », écrit le journal.

Au Brésil, 26e marche LGBT+ à Sao Paulo

« Après deux années de célébration en ligne pour cause de pandémie », écrit G1 Globo, « le parcours traditionnel a eu lieu, de l’avenue Paulista à la place Roosevelt ». Pour le site, le ton était politique, en cette année d’élection présidentielle : la foule a scandé « dehors Bolsonaro », « Bolsonaro en prison », s’en prenant à l’actuel président. Mais pour Folha de São Paulo, « la tension politique n’était pas aussi élevée que lors d’autres festivals, comme Lollapalooza », « rare ont été les chanteurs à déclarer leur soutien à (l’ancien président) Lula ou critiquer Bolsonaro de manière explicite », « c’était comme si pendant quelques jours le public s’était permis d’oublier l’avenir du pays et les refrains politiques pour ne se préoccuper que de s’amuser ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne