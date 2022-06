À la Une: le conflit social en Équateur s’intensifie

Revue de presse des Amériques

En Équateur, le conflit social entre les communautés indigènes et le gouvernement s’intensifie, malgré l’état d’urgence décrété dans trois nouvelles provinces (six au total, y compris la capitale Quito). Le président d’Équateur, Guillermo Lasso a estimé lundi 20 juin que le mouvement indigène, qui mène depuis une semaine des manifestations antigouvernementales, veut le « chasser » du pouvoir. De leur côté, la plupart des quotidiens soulignent les conséquences des manifestations qui ont entraîné une paralysie partielle du pays. « Otages », c’est le titre de l’éditorial de El Comercio. Le journal estime le secteur de la floriculture, par exemple, est pris en otage par le mouvement des indigènes.

L’Équateur est le plus grand exportateur de roses au monde. Mais actuellement, le blocage des routes ne permet pas aux fleurs d’être acheminées vers l’aéroport et les producteurs perdent leurs précieuses marchandises. Mais les conséquences des manifestations massives concernent tous les secteurs : le quotidien El Universo publie une photo prise dans un supermarché où les étals sont vides. Des produits de consommation comme les légumes deviennent rares et chers, souligne El Comercio. Alors qu’il y a une semaine, avant la mobilisation des indigènes, une salade coûtait presque l’équivalent d’un demi-dollar américain, elle se vend aujourd’hui deux dollars, soit plus de quatre fois le prix d’origine.

Les États-Unis face au virage à gauche de l’Amérique latine

L’élection de l’ancien guérillero Gustavo Petro suscite toujours beaucoup de commentaires, y compris dans la presse nord-américaine. Pour le Washington Post, la victoire de cet homme de gauche est le dernier exemple en date qui montre à quel point la pandémie du Covid-19 a transformé l’Amérique latine. La pandémie a touché cette région plus que d’autres : environ 12 millions de personnes, appartenant à la classe moyenne, se sont brutalement appauvries. À travers le continent, les électeurs ont sanctionné les responsables au pouvoir pour avoir échoué à les protéger contre la misère.

Les candidats de gauche ont su capter ce mécontentement, poursuit le Washington Post, d’autant que le vieux chiffon rouge agité par la droite — mettant en garde contre le danger des monstres communistes — ne fait plus peur. C’est ce qui s’est passé au Pérou, au Chili et maintenant en Colombie. Tous les yeux sont à présent tournés vers le Brésil qui vote en octobre et qui pourrait aussi basculer à gauche. Ce qui veut dire la possibilité de nouer de nouvelles alliances progressistes en Amérique latine, au détriment des États-Unis dont l’influence pourrait encore diminuer dans la région.

L’assassinat de Dom Phillips et de Bruno Pereira : l’ombre des groupes criminels

Au Brésil, l’enquête sur l’assassinat en Amazonie du journaliste britannique Dom Phillips et de l’expert brésilien se poursuit pour déterminer les circonstances du meurtre. Les autorités continuent à penser que les tueurs ont agi seuls, une thèse réfutée par une association d’indigène. « Des dommages collatéraux », c’est ainsi que le vice-président brésilien a qualifié le meurtre des deux hommes disparus en Amazonie. Selon lui, ils auraient été victimes d’un double homicide commis sous l’effet de l’alcool, comme ça se produit un peu partout au Brésil.

Des propos vivement critiqués par l’association d’autochtones Univaja qui a aidé les autorités à rechercher les corps. Selon cette organisation, le crime a été planifié par une puissante organisation criminelle. L’Unijava demande aux autorités de faire en sorte que la police joue pleinement son rôle dans l’enquête. C’est à lire dans Carta Capital, l’hebdomadaire qui publie aussi un reportage sur les activités des cartels de drogues en Amazonie. Des cartels de Miami, de Medellín en Colombie et du Mexique qui ont mis en place un État parallèle en Amazonie. Un État ou les autorités publiques doivent suivre les règles imposées par le crime organisé.

Haïti, un État de plus en plus dysfonctionnel

Le journal Le Nouvelliste dénonce le dysfonctionnement de l’État haïtien. Dernier exemple de cette dérive, selon le journal de Port-au-Prince : « Le palais de justice, temple sacré, n’est plus contrôlé par les officiers de justice ni par ceux de la police. Il est aux mains de bandits depuis plus d’une semaine et la situation se normalise ».

Autre exemple d’un dysfonctionnement qui devient structurel : « Les distributeurs de produits pétroliers, complices ou victimes, ne peuvent pas assurer l’approvisionnement des pompes à essence en produits pétroliers… L’essence, la gazoline particulièrement, est disponible dans les rues, dans les gallons de plusieurs centaines de revendeurs au prix fort, très peu dans les stations-service ». L’éditorialiste conclut : « Chaque jour, ici, on oublie comment faire pays. On dirait que le prospectus est perdu. L’État tourne en rond, sans but. »

