La démocratie en Équateur «en grave danger» en raison des manifestations violentes, selon l'armée

Des manifestants bloquent une route près du parc El Arbolito à Quito, le 21 juin 2022, au neuvième jour consécutif de manifestations contre le gouvernement. AFP - VERONICA LOMBEIDA

Texte par : RFI

En Équateur, les manifestations contre le gouvernement du président Guillermo Lasso sont entrées lundi 20 juin dans leur deuxième semaine. Des barricades bloquent les principaux axes routiers du pays. Et les tensions sont de plus en plus vives. Des milliers d'indigènes se rassemblent autour de la capitale, Quito. Ils réclament, entre autres, une baisse des prix du carburant. Le bras de fer est engagé avec le chef d'État conservateur qui a étendu l'état d'urgence à trois nouvelles provinces du pays.